Danes brez elektrike

10.3.2021 | 07:10

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČADRAŽE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GOMILA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA, na izvodu PROTI GRČ VRHU-DOLINA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKVE, na izvodu LOKVE S.O..

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško okolica med 8. in 13. uro na območju TP Preska nizkonapetostni izvod Javorje; na območju nadzorništva Krško mesto pa med 8. in 12. uro na območju TP Kalce Naklo izvod Kalce Naklo desno.

M. K.