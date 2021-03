Krkaši ligo za prvaka začeli s porazom po podaljšku

10.3.2021 | 07:00

Foto: KK Rogaška

Rogaška Slatina - Košarkarji Krke so v 1. krogu Lige NKBM za prvaka v gosteh po podaljšku izgubili z Rogaško z 89:90 (21:21, 23:15, 17:14, 14:25, 14:15). V zadnjih sedmih minutah rednega dela so zapravili prednost 16 točk, v podaljšku pa so imeli domači več sreče.

Rogaška je tako dosegla drugo zmago v drugem delu državnega prvenstva. Pred petimi dnevi je v Ljubljani ukanila pomlajeno Cedevito Olimpijo, včeraj pa je po hudem boju in petminutnem podaljšku na kolena položila še novomeško Krko. Domači košarkarji so v zadnjih osmih minutah rednega dela nadoknadili 16 točk primanjkljaja, v končnici podaljška pa je po zadeti trojki zmagovite točke prispeval Petar Vujačić.

Domači košarkarji so tekmo odprli s 5:0. Novomeščani so nato strnili svoje vrste in v peti minuti povedli s 14:7, zavoljo slabšega nadaljevanja pa so jih gostitelji štiri minute kasneje ujeli (19:19).

Sredi druge četrtine so izbranci gostujočega trenerja Vladimirja Anzulovića uveljavili svoje prednosti in v 15. minuti povedli z 32:24. Po domači minuti odmora se razmerje moči ni spremenilo, Dolenjci so se na veliki odmor odpravili s prednostjo osmih točk (44:36).

V začetku druge polovice tekme se izbranci domačega trenerja Damjana Novakovića, ki v nadaljevanju sezone ne bo mogel računati na vsestranskega Malcolma Bernarda - ta je Rogaško Slatino zapustil zaradi boljše ponudbe - še kljubovali Dolenjcem, v 32. minuti pa je njihov zaostanek znašal 16 točk (50:66).

Kazalo je na zanesljivo zmago Novomeščanov, a ni bilo tako. Gostitelji so uprizorili prvovrsten preobrat in na krilih Davida Nicholsa, ki je tri sekunde pred koncem rednega dela izenačil na 75:75, izsilili podaljšek.

V petminutnem podaljšku je kazalo na zmago Dolenjcev, ki so minuto in pol pred koncem imeli pet točk prednosti (87:82). A gostitelji so uprizorili nov preobrat, po trojki Vujačića sekundo pred koncem pa so si skočili v objem.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Nichols, ki je 34 točkam dodal še 13 skokov in štiri podaje, v gostujoči ekipi pa Luka Lapornik z 19 točkami.

* Športna dvorana, brez gledalcev, sodniki: Vučković, Krajnc (oba Maribor), Španič (Postojna).

* Rogaška: Vujačić 14 (2:2), Nichols 36 (6:7), Zupan 5, Gabrovšek 5 (2:2), Šantelj 5 (1:2), Igrutinović 15 (7:8), Blackshear 10 (4:8).

* Krka: Camphor 5 (2:2), Stipčević 17 (3:5), Vrabac 12 (6:8), Barič 12 (4:6), Škifić 8 (1:3), Lapornik 19 (2:2), Vučetić 14 (1:1), Milovanović 2.

* Prosti meti: Rogaška 22:29, Krka 19:27.

* Met za tri točke: Rogaška 12:24 (Nichols 6, Vujačić 4, Zupan, Gabrovšek), Krka 14:29 (Lapornik 5, Stipčević 4, Barič 2, Camphor, Škifić, Vučetić).

* Osebne napake: Rogaška 27, Krka 26.

* Pet osebnih: Gabrovšek (41.), Šantelj (44.), Lapornik (44.), Igrutinović (45.).

Zasedba iz Novega mesta bo v četrtek, 11. marca, gostovala v Podčetrtku, ekipa iz Rogaške Slatine pa bo dva dni kasneje gostila Ggd Šenčur.

* Izid zaostale tekme 1. kroga:

- skupina za prvaka:

- torek, 9. marec:

Rogaška - Krka 90:89 (21:21, 36:44, 50:61; 75:75)

- lestvica:

1. Rogaška 2 2 0 170:166 4

2. Cedevita Olimpija 2 1 1 144:140 3

3. Ggd Šenčur 2 1 1 141:121 3

4. Terme Olimia Podčetrtek 2 1 1 126:146 3

5. Krka 1 0 1 89:90 1

6. Helios Suns 1 0 1 65:72 1

STA; M. K.

Zvočni zapisi Vladimir Anzulović po porazu Vladimir Anzulović po porazu