Dobili prenovljeno cesto, radi pa bi še pločnik

10.3.2021 | 14:10

Cesta do Stare Bučke je dotrajana, zato se vaščani prenove veselijo, a radi bi tudi pločnik od Škocjana do konca njihove vasi. Jim bo uspelo?

Stara Bučka - Od januarja poteka temeljita prenova dotrajanega 1,6-kilometrskega odseka državne ceste od Škocjana do Stare Bučke, ki jo vodi direkcija za infrastrukturo. Izvajalec del je novomeško podjetje CGP s podizvajalcem Gradnje iz Boštanja. Dela dobro potekajo z obeh smeri.

Izboljšav se še kako veselijo vaščani Stare Bučke, pa tudi Škocjana in Hrastulj, saj je cesta stara in dotrajana, nazadnje je bila asfaltirana in razširjena leta 1988. A njihova velika želja je, da bi na tej relaciji zgradili tudi pločnik.

Kot pravijo v civilni iniciativi (CI), ki je nedavno nastala, v njej pa je med bolj aktivnimi Brigita Kalčič, predsednica Vaškega odbora Škocjan, bi bilo najbolj enostavno in ekonomično, da se bi to zgodilo zdaj, ko že obnavljajo cesto. Dela naj bi bila dokončana do konca junija. V CI so v kratkem času zbrali 144 podpisov krajanov iz omenjenih vasi, pobudo pa so že prenesli tudi na občinsko upravo.

Jože Kapler

Kot pove eden od pobudnikov, Franci Smrekar iz Stare Bučke, tega v načrtu res ni bilo, saj se ni vedelo, kdaj bo realizacija obnove tega dela državne ceste, a ljudje si pločnik želijo že dlje časa. »Zdaj bi bil pravi čas. Iz Škocjana skozi gozd Logiče do sredine Stare Bučke bi tako dobili krasno sprehajalno pot. Upamo, da nas bo občina Škocjan, ki bi nosila finančno breme, uslišala in bo zadeve uredila tudi z direkcijo,« pove Smrekar in doda, da so se dogovorili z lastniki gozda Logiče na obeh straneh ceste, da bodo posekali drevje in cesto tako razširili oz. jo bolj odprli, da bo svetla, bolj sončna in pozimi tudi manj poledenela. Vse so uredili z revirnimi gozdarji. Les bodo seveda odpeljali lastniki gozda.

Škocjanski župan Jože Kapler je s pobudo krajanov seznanjen in pravi, da jo bodo prenesli na direkcijo, ki vodi to investicijo na državni cesti, pa bodo videli, kaj se bo dalo narediti.

Če bo realizacija, ostaja za obnovo le še del državne ceste od sredine Stare Bučke do Jerman Vrha, ki je tudi brez pločnikov – od tu do Bučke pa je cesta od lani razširjena, na novo asfaltirana, s pločniki in javno razsvetljavo.

Besedilo in foto: L. Markelj