POPRI 2021: Rekordno število mladih upov; kdo so regijski zmagovalci?

10.3.2021 | 11:10

Gimnazija Novo mesto - Hearti.ly

Gimnazija Novo mesto- Memo me

Gimnazija Novo mesto - See with me

Grm Novo mesto center biotehnike in turizma Višja strokovna šola - MINIZI

OŠ Center - PLAYFUL PETS

OŠ Šmarjeta - Milni junaki

O Ob Rinži Kočevje - ReOvitki

ŠC Novo mesto, Višja strokovna šola - EMSPROUTS

ŠC Novo mesto, Višja strokovna šola - Navijalec povezovalnih trakov

Komisija - voditelji

Novo mesto - Na tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI se je letos prijavilo 344 'bodočih podjetnikov', ki so odločni rešiti sodobne probleme na inovativen način. ''Navkljub spremenjenim razmeram, ki so prinesle številne omejitve, smo z agilno organizacijo in mentoriranjem na daljavo, uspeli k sodelovanju privabiti rekordno število mladih upov,'' sporočajo iz Razvojnega centra Novo mesto. Ta je poleg Tehnološkega parka Ljubljana, SAŠA inkubatorja ter Primorskega tehnološkega parka eden izmed štirih regijskih partnerjev.

Predizbor za regijo JV Slovenije

Regijskega predizbora v organizaciji Razvojnega centra Novo mesto se je udeležilo 80 mladih tekmovalcev, ki so svoje podjetniške ideje pripravljali ob pomoči 20 mentorjev. Svoje inovativne ideje je predstavilo skupaj 11 ekip osnovnih šol, 7 ekip iz srednjih šol in 8 ekip v kategoriji študenti in mladi do 29 let (seznam vseh najdete podaj v priponki).

Poslovni modeli so bili povečini zelo dobro razdelani, sporočajo iz RC, ideje pa so zagnani mladi tekmovalci samozavestno in jasno predstavili: ''Mladi upi naše regije tudi v letošnjem letu navdihujejo z lepimi obeti za tekmovanje na nacionalnem nivoju.'' Vsaka ideja je bila predstavljena strokovni komisiji, ki so jo sestavljali trije člani, ki pa so poleg samega ocenjevanja na mlade prenesli predvsem tudi svoje znanje in izkušnje ter jim konkretno svetovali, kako idejo razvijati naprej.

Tekmovanje POPRI že sedemnajsto leto zaporedoma organizira Primorski tehnološki park. Tudi letos je v nagradnem skladu 30.000 evrov, ki so jih omogočili Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad.

Predizbori podjetniških idej v Novem mestu, Novi Gorici, Ljubljani in Velenju

Na predizborih so se prve tri najbolje uvrščene ekipe iz vsake kategorije in iz vsake regije uvrstile na nacionalno tekmovanje, ki bo 7. aprila. Vsaka, v finale uvrščena ekipa dobi 500 € iz nagradnega sklada za namen izboljšave poslovnih modelov, na nacionalnem tekmovanju pa so nagrade za prve tri ekipe še višje. Skupaj je za najboljše ekipe na regionalnih predizborih iz nagradnega sklada namenjenih 18.000 €.

V finale na nacionalni nivo POPRI so se iz regijskega izbora v Novem mestu uvrstile ekipe:

- kategorija Osnovnih šol:

PLAYFUL PETS (OŠ Center)

ReOvitki (OŠ Ob Rinži Kočevje)

Milni junaki (OŠ Šmarjeta)

- kategorija Srednjih šol:

See with me (Gimnazija Novo mesto)

Hearti.ly (Gimnazija Novo mesto)

Memo.me (Gimnazija Novo mesto)

- kategorija Študenti in mladi do 29 let:

MINIZI (Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola)

Navijalec povezovalnih trakov (Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola)

EMSPROUTS (Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola)

Z udeležbo na takšnih in podobnih tekmovanjih Razvojni center Novo mesto spodbuja mlade, da že v času šolanja postanejo bolj aktivni, da se vključijo v podjetniško okolje in si s tem dvignejo nivo znanja in kompetenc ter jih na tak način pomaga biti tudi bolj zaposljiv, sporočajo iz RC in dodajajo: '' V sodelovanju s šolskimi podjetniški mentorji bomo mladim še naprej krepili občutek zavedanja, da lahko vsak posameznik s trdim delom in dobro idejo, prispeva svoj del za boljši jutri. Ne glede na rezultat tekmovanja POPRI, pa Razvojni center Novo mesto nudi vsem ekipam nadaljnjo podporo in mentorstvo pri razvoju ideje, saj naš podjetniški slogan pravi, da je zmagovalec vsak tisti, ki naredi na svoji ideji naslednji korak.''

M. K.