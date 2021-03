Nejc Ropič s prvo pogodbo v Trebnjem

10.3.2021 | 09:30

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Trebnje - Vodstvo Rokometnega kluba Trimo Trebnje je sklenilo prvo pogodbo s perspektivnim trebanjskim levom Nejcem Ropičem, ki bo v Trebnjem igral še vsaj do konca sezone 2022/2023. Ropič je v Trimo prišel na začetku lanske sezone in letos redno trenira s prvim moštvom, sporočajo iz Trebnjega.

Talentirani sedemnajstletnik je v RK Trimo Trebnje prišel na začetku sezone 2019/2020 iz vrst SVIŠ-a iz Ivančne Gorice, z željo po boljšemu napredku in razvoju. V zadnjem letu je do sedaj zaigral za kadetsko, mladinsko ter člansko zasedbo in na odigranih 36. tekmah vknjižil kar 182 zadetkov. Pod vodstvom Uroša Zormana se na treningih prve ekipe kali že v tej sezoni.

Trebanjski klub še naprej ohranja trend postopnega vključevanja perspektivnih igralcev iz domačih vrst in bližnje okolice v prvo ekipo, ki se letos bori za sam vrh državnega prvenstva. Podpis pogodbe z občasnim mladim reprezentantom pa je eden izmed dokazov dobrega dela mladinskega pogona v zadnjih letih, menijo v KK Trimo Trebnje.

Nejc Ropič, igralec RK Trimo Trebnje: »Vesel sem ob podpisu prve pogodbe. V Trebnjem se počutim odlično, saj so pogoji za treniranje odlični. V čast mi je biti del prve ekipe, kjer se želim še naprej dobro razvijati.«

M. K.