Gorela kuhinjska napa; v čelnem trčenju dva poškodovana

10.3.2021 | 10:15

Pirotehnik z nevarnimi najdbami v rokah (ilustrativna fotografija; arhiv)

Včeraj ob 12.34 uri je v Ulici 6. junija v Ivančni Gorici v stanovanjski hiši gorela kuhinjska napa. Ogenj je ugasnil že pred prihodom gasilcev PGD Ivančna Gorica in Stična, ki so s termovizijsko kamero preventivno pregledali objekt.

Čelno trčenje

Ob 16.20 sta v Podjetniškem naselju v Kočevju čelno trčili osebni vozili. Oba voznika sta se po do sedaj znanih podatkih lažje poškodovala. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih in posuli razlite tekočine. Gasilci so tudi nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in NMP pri oskrbi dveh poškodovanih oseb.

Bombo uničili na kraju najdbe

Ob 15.56 so bil v naselju Predstruge, občina Dobrepolje, v gozdu našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika ljubljanske regije sta italijansko trikilogramsko protipehotno letalsko bombo tipa MTR, kalibra 70 mm, ostanek druge svetovne vojne, varno uničila na kraju najdbe. Širše območje uničevanja so zavarovali policisti.

Travniški požar

Ob 17.52 so v naselju Trata XIV, občina Kočevje, pogasili travniški požar na površini 250 kvadratnih metrov.

Na podvozju skrit Sirec, med tovorom pa dva Pakistanca

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in na podvozju odkrili državljana Sirije, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V tovornem vozilu registrskih oznak Bosne in Hercegovine so med tovorom našlil dva državljana Pakistana, ki sta se prav tako poskušala izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnnostnim organom.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v zadnjem dnevu intervenirali v 49 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 148 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Na območju Metlike so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari in tatvin.

M. K.