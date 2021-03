Bomba v Novem mestu, s helikopterjem v bolnišnico

10.3.2021 | 18:20

Ob 14.20 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljala obolelo osebo iz Sevnice v SB Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe.

Ob 12.58 so v Vidmarjevi ulici v Novem mestu pri izvajanju zemeljskih del našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta odstranila in varno uskladiščila topovsko granato kalibra 75 mm, italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 14.25 je gorela suha trava ob jezeru v Kočevju. Gasilci PGD Kočevje so pogasili približno hektar suhe trave in bičevja.

Ob 14.46 so občani požigali travo ob stanovanjski hiši na ulici Trdnjava v Kočevju ob jezeru, zaradi sunkovitega gorenja je ogenj zajel ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje so pogasili pet kvadratnih metrov grmičevja ob hiši in tri kvadratne metre ostrešja stanovanjske hiše.

B. B.