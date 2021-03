Cvetko Sršen na čelo Telekoma

10.3.2021 | 19:15

Cvetko Sršen (foto: L. M.)

Ljubljana, Krško - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na današnji seji z dosedanjo upravo pod vodstvom Tomaža Seljaka sklenil dogovor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Za novega predsednika uprave je imenoval Cvetka Sršena, za člana uprave pa Mitjo Štularja in Tomaža Jontesa, ki je bil že doslej v upravi Telekoma.

Cvetko Sršen je magister medkulturnega menedžmenta. Ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področjih vodenja zaposlenih, vodenja, načrtovanja in izvajanja projektov, pospeševanja prodaje, priprave načrtov in analiz ter vodenja aktivnosti. Od leta 1987 je bil zaposlen v družbi Pošta Slovenije, od leta 2008 do leta 2015 kot direktor poslovne enote Novo mesto, od maja 2015 pa kot direktor združene poslovne enote Celje in Novo mesto, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma.

Cvetko Sršen iz Volovnika (p. Leskovec pri Krškem) je predsednik posavske koordinacije SDS, v letih 2010 in 2012 pa je bil županski kandidat te stranke v Krškem. Pred kratkim je Sršen postal tudi predsednik nadzornega sveta Gen energije, od lanskega avgusta pa je tudi član nadzornega sveta Infre.

B. B.