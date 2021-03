Travniški požari ne jenjajo; danes brez elektrike

11.3.2021 | 07:10

Simbolna fotografija (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.35 uri je v bližini naselja Hudo, občina Novo mesto, gorela trava, tudi podrast in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na skupni površini okoli 1000 kvadratnih metrov.

Ob 20.48 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov.

Ob 17.15 je ob jezeru v Kočevju gorela suha trava. Gasilci PGD Šalka vas so pogasili požar na površini okoli 2000 kvadratnih metrov.

Ob 17.17 je za železniško progo ob Kolodvorski cesti v Kočevju gorela suha trava. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini približno 250 kvadratnih metrov.

Ob 18.03 je pri naselju Cvišlerji, občina Kočevje, gorela suha trava. Gasilci PGD Šalka vas so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 19.20 je na Trati v Kočevju gorela suha trava v izmeri 300 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje. V bližini je gorel tudi kres, katerega so nadzorovali domačini in gašenje ni bilo potrebno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod Proti spomeniku.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SLATNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK, TP ŠTOROVJE, TP ŠTOROVJE DOLINA, TP PODPEČ, TP HOHOVICA, TP NOVA GORA, TP NOVA GORA CERAR, TP KAMNI VRH, TP KAMNI VRH 2, TP ZGORNJI CEROVEC, TP GABRSKA GORA CERKNO in TP JAVORJE;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC na izvodu KLANEC;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVČE in TP MIZARSTVO GABROVKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Vojsko, Gorjane, Podsreda grad, Železno, Železno vas in Železno Podole med 8. in 13.30 uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Dol izvod zidanica čez cesto in proti Dolu med 10. in 13. uro.

M. K.