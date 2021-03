Četrtfinale 1. DOL: Krkaši brez moči proti favoriziranim Mariborčanom

11.3.2021 | 07:30

Novo mesto - V Novem mestu sta se na prvi četrtfinalni tekmi pomerila Krka in Merkur Maribor. Prvi korak k uvrstitvi v polfinale so storili gosti, ki so zmagali s 3:0 (14, 20, 20). Mariborčani so slavili po zaslugi razpoloženih Možiča (16) in Ikhbayrija (15), pri Krki pa je bil najuspešnejši Travnik (14). Druga tekma bo v soboto v Mariboru.

Sportklub prva odbojkarska liga, 1/4 finale, 1. tekma

Krka - Merkur Maribor

0 - 3 (-14, -20, -20)

Sodnika: Perčič Dejan, Klinar Nejc.

Krka: Hafner 2, Erpič 2, Borin (L), Štefanič M., Travnik 14, Kožar, Pulko 10, Hodžič Šlejkovec, Jaklič (L), Renko 3, Koncilja 2. Trener: Tomislav Mišin.

Merkur Maribor: Cafuta 3, Herman (L), Šket 12, Mulec, Detela, Možič 16, Košenina (L), Donik, Uremovič 2, Adžovič A., Planinšič 1, Kisiliuk, Ikhbayri 15, Kovačič 2. Trener: Sebastijan Škorc.

Mariborčani, najboljše moštvo rednega dela prvenstva, so tekmo odprli z nekaj silovitimi napadalnimi udarci preko Ikhbayrija in Možiča. Novomeščani so imeli že ob samem začetku nekaj težav na sprejemu, stežka so prebijali nasprotnikov blok in zaostanek je rasel. Gosti so po dveh zaporednih točkah Šketa pobegnili na 7:13. Domači trener Mišin je poskusil s polminutnim odmorom, ta pa ni imel pretiranega učinka. Šket je kmalu zatem uspešnemu napadu dodal še dva zaporedna asa, s čimer so gosti pobegnili na 8:17, tedaj pa je bilo že jasno, da bo prvi niz pripadel Mariborčanom. Niz je za prepričljivih 25:14 zaključil Možič.

V začetku drugega niza so domačini dvignili svoj nivo igre, v napadu se je razigral predvsem Travnik (7 točk v drugem nizu), ter do enajste točke uspešno držali korak s tekmecem iz štajerske prestolnice. Sledile so minute gostov, ki so na račun dobrih začetnih udarcev Ikhbayrija in Možiča zaostanek izničili in ušli na 12:15. Krkaši so v nadaljevanju sicer poskušali, toda storili so preveč napak, poleg tega pa je Travnik v napadu pogrešal še kakšnega razpoloženega soigralca, da bi resneje ogrozili Mariborčane. Prvo zaključno žogo gostom je z močnim udarcem priigral Ikbayri, le to pa so Štajerci izkoristili takoj v naslednji akciji z lepo postavljenim trojnim blokom za 25:20.

Podobno kot v drugem so tudi v tretjem nizu Krkaši korak uspeli držati le polovico niza, nato pa so Merkurjevci pokazali svoje kvalitete. Planinšič je ob dobrem sprejemu zlahka razigraval svoje napadalce, izstopala pa sta znova Možič in Ikhbayri. Poleg dobre igre v napadu so s servisom vršili dovolj pritiska, da Krki ni uspelo razviti napadalne igre in prednost je naraščala. Možič je z dvema zaporednima asoma povedel na prednost s 23:17, te pa gosti več niso izpustili iz rok.

Izjavi po tekmi:

Grega Erpič, Krka: "Z današnjo predstavo nismo zadovoljni. Dobro, pričakovano je bila težka tekma, dober nasprotnik. Dogovorjeni smo bili, da odigramo sproščeno tekmo, da pokažemo kaj znamo, ampak mislim, da se to na terenu ni pokazalo. Čestitke Mariboru. Dokazali so, da so letos res suvereni."

Alan Košenina, Merkur Maribor: "Naša današnja igra ni bila nek presežek. Bila je dovolj za zmago. Odigrali smo rutinirano. Kvalitetnejši in izkušenejši smo, kar smo pokazali tudi na parketu."

* Izidi:

Hoče - ACH Volley 0:3 (-21, -17, -10)

Panvita Pomgrad - Calcit Volley 1:3 (-23, -18, 22, -12)

Hiša na kolesih - Salonit Anhovo 1:3 (-29, 23, -22, -18)

Krka - Merkur Maribor 0:3 (-14, -20, -20)

S. V., M. K.; foto: MOK Krka

