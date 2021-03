Na Mali Cikavi še letos brez poplav in z urejenim prometom?

11.3.2021 | 10:10

Foto: MO Novo mesto

Ob močnejšem nalivu je znalo cono na Cikavi povsem poplaviti. (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Poročali smo že, da je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt prenove poslovno industrijska cona Cikava, da vrednost projekta znaša skoraj 3,6 milijona evrov in da bo od tega Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 2,3 milijona evrov.

Z Mestne občine Novo mesto ob tem sporočajo, da ureditev pomeni tudi občutno izboljšanje prometno-varnostne situacije občanov, ki živijo na Mali Cikavi, in so neposredno odvisni od povezav znotraj cone, in da bo občina še oplemenitila gospodarski razvoj, posledično pa tudi zvišala kakovost bivanja občanov.

Vsebinsko je projekt razdeljen na dva dela, pojasnjujejo na občini, in sicer na rekonstrukcijo ceste, gradnjo meteorne kanalizacije in rekonstrukcijo plinovoda ter na komunalno opremljanje Poslovno industrijske cone Cikava. Slednje obsega rekonstrukcijo obstoječega meteornega in fekalnega kanala, ureditev odprtega meteornega jarka skupaj s prepustom pod cesto, širitev obstoječega jarka in preureditev vodotoka Šajser, zamenjavo in prestavitev vodovoda ter fekalne kanalizacije, prestavitev telekomunikacijskih vodov in elektroenergetskih vodov. Razpis za izbor izvajalca gradbenih del bo predvidoma objavljen v tem mesecu.

Poslovna cona Cikava je največja gospodarska cona v Mestni občini Novo mesto, ki deluje od leta 1995. Na območju cone so zrasla podjetja, med katerimi so tudi takšna, ki so prepoznavna v regijskem in svetovnem merilu, spominjajo na rotovžu.

Projekt, za katerega ima Mestna občina že pridobljeno gradbeno dovoljenje, se bo torej nadaljeval z objavo javnega naročila za izbiro izvajalca. Tako bi se dela lahko začela poleti letošnjega leta. Na Mestni občini usklajujejo tudi vse potrebno za novo navezavo gospodarske cone na odsek tretje razvojne osi, ki bo v neposredni bližini.

M. K.