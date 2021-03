VIDEO: Športnik leta 2020 - Živa Falkner, Nino Polovič in AK Krka

11.3.2021 | 09:15

Foto: Zavod Novo mesto

Novo mesto - Prireditev Športnik leta 2020 je v svoji 35-letni zgodovini včeraj prvič potekala pred praznimi stoli v dvorani, s prenosom na lokalni televiziji (posnetek spodaj pod tekstom). Najboljša športnica Novega mesta za leto 2020 je teniška igralka Živa Falkner, najboljši športnik pa je postal kolesar Nino Polovič. Atletski klub Krka je najboljši športni kolektiv v letu 2020.

Najpomembnejši dosežki Žive Falkner: osvojila je drugo mesto na Grand Slam turnirju Australian Open v kategoriji do 18 let in zmagala na članskem turnirju Krka Open, Otočec 2020. Nino Polovič je bil sedmi v kriteriju na evropskem prvenstvo na velodromu in peti na ekipnem sprintu za mladince v Italiji.

Atletski klub Krka pa je na ekipnih prvenstvih Slovenije zasedel drugo mesto pri članicah in tretje pri članih, starejši in mlajši mladinci so osvoji tretje mesto, mlajše mladinke pa drugo.

Namen prireditve je bil, kot sporočajo iz Zavoda Novo mesto, tudi letos predstavitev in popularizacija športa, športnikov in športnih delavcev ter se jim na ta način zahvaliti za vloženo delo v šport. Podelili so veliko priznanj, in sicer 52 županovih priznanj športnikom in športnicam za osvojitev naslova državnih prvakov ali za nastop v reprezentanci Slovenije. Zaslužni športni delavci so prejeli občinska priznanja za petletno delo v športu (priznanje je prejelo 11 posameznikov), bronaste Bloudkove značke za več kot deset let dela v športu (deset prejemnikov) ter srebrne in zlate za več kot dvajset oziroma trideset let aktivnega dela v športu. Zlato značko za življenjsko delo so prejeli Jože Okorn, Mario Mohorović in Aleš Eržen, srebrni znački pa sta prejela Srečko Vovko in Borut Retelj. V letu 2020 je potekala že šestdeseta sezona Delavskih športnih iger, ki je bila zelo okrnjena, zato so podelili samo priznanja v skupni kategoriji. Najboljša je bila Krka pred Revozom in Roletarstvom Medle.

Seznami dobitnikov priznanj spodaj v priponkah.

M. K.