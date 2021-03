Mladoletniku (brez vozniške seveda) zasegli BMW-ja

11.3.2021 | 11:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Policisti PP Novo mesto so včeraj nekaj po 12. uri v Srebrničah ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW. Med postopkom so ugotovili, da avtomobil vozil 17-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. BMW so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pridržali pijanega voznika

Nekaj po 14. uri so brežiški policisti med kontrolo prometa v Brežicah ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 57-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,88 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Sadil bo jablane

Iz sadovnjaka na Blanci je med 9. 3. in 10. 3. nekdo ukradel okoli sto sadik jablan in s tem podjetje oškodoval za okoli tisoč evrov.

Vlom v parkiran avto

Včeraj med 16.30 in 17. uro je na parkirnem prostoru v okolici Semiča neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbico z mobilnim telefonom, dokumenti, gotovino in bančnimi karticami.

M. K.