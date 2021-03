S polenom do smrti potolkel ženo - Počutil se je ogroženega

11.3.2021 | 13:40

Peter Englaro se lahko brani s prostosti, saj je sodišče ocenilo, da okolici ni nevaren. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Leto dni mineva, odkar je Dolenjo vas pri Črnomlju pretresla vest, da je domačin Peter Englaro s polenom do smrti potolkel svojo ženo, 67-letno Zinko Englaro. Obtožnica Englaru očita kaznivo dejanje uboja na mah, ki naj bi ga storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.

»Potem ko sta se s partnerico sprla, ste jo najprej dvakrat udarili s polenom po glavi. Ko je padla na tla, ste se nanjo usedli in jo še nekajkrat udarili, pri čemer ste ji povzročil tako hude poškodbe, da je na kraju dogodka umrla. Dejanje ste storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti,« je obtožbo na predobravnavnem naroku v petek povzela okrožna državna tožilka Barbara Prevolšek Rajić in za primer priznanja krivde po obtožbi Englaru ponudila kazen treh let in pol zapora, česar pa ta ni sprejel.

»Ne priznam,« je tiho rekel sodniku Petru Žnidaršiču. Za kaznivo dejanje uboja na mah, ki ga kazenski zakonik opredeli kot ravnanje storilca, ko ga je nekdo brez njegove krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, je zagrožena kazen od enega do desetih let zapora. Če je dejanje storjeno v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, je lahko kazen tudi nižja od predpisane.

Englaro se bo branil s prostosti, saj je preiskovalna sodnica ocenila, da ponovitvene nevarnosti ni in da Englaro okolici ni nevaren.

V preiskavi se je izkazalo, da je imela pokojna Zinka že več let duševne težave, zaradi katerih se je tudi zdravila. Petra naj bi, tako kot že večkrat prej, tistega dne napadla in vpila nanj, da ga bo ubila. Englaro se je hotel zakleniti v kurilnico, a ga je dohitela in zvlekla na hodnik. S polenom, ki ga je imel v roki, jo je v stanju čustvene stiske in strahu za lastno življenje večkrat udaril, da je zaradi poškodb umrla, tragični dogodek opisujejo na tožilstvu.

Englaro bo svojo plat zgodbe lahko predstavil na glavni obravnavi, ki se bo začela 4. maja. Njegov zagovornik Mitja Inkret je sodišču že predložil zapisnik centra za socialno delo, iz katerega je razvidno, da je Englaro že kako leto pred dogodkom povedal, da se zaradi žene počuti ogroženega.

B. Blaić