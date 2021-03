Krek: smo še globoko v epidemiji; kako bodo izvajali nadzor nad karanteno na domu?

V Sloveniji so včeraj opravili 5786 PCR testov in potrdili 860 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 14,9 odstotka, sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužb pa 705, je objavila vlada. V bolnišnicah so zdravili 453 covidnih bolnikov, 90 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 51 oseb, deset jih je umrlo.

Sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb je včeraj padlo za 23. Padlo je tudi število bolnikov s covidom-19, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, in sicer za 32. Dva bolnika manj kot dan pred tem sta potrebovala zdravljenje na oddelku za intenzivno nego.

Njihovo število v novomeški splošni bolnišnici je upadlo na 23 (včeraj jih je bilo 26), potem ko so šest bolnikov odpustili in sprejeli tri nove.

Včeraj so opravili tudi 25.741 hitrih antigenskih testov, v državi pa je po podatkih Sledilnika za covid-19 trenutno 10.468 aktivnih primerov okužbe.

Štirinajstdnevno povprečje potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev znaša 496,3, izhaja z vladne spletne strani. Najvišjo pojavnost so zabeležili v obalno-kraški regiji, kjer ta znaša 753,8. Sledita ji koroška (614,1) in gorenjska regija (595,2). Najboljša pa je slika v posavski regiji, kjer pojavnost znaša 206,6. Sledita ji jugovzhodna (394,2) in pomurska regija (411,7).

Podobno epidemiološko situacijo kažejo tudi podatki o sedemdnevni pojavnosti okužb na 100.000 prebivalcev, ki v državi znaša 254,8. Obalno-kraška regija ima najslabšo pojavnost, ta znaša 379,9. Sledita ji koroška (348,7) in gorenjska regija (302,6). Najboljše podatke pa beležijo v posavski regiji, kjer ta številka znaša 109,2. Sledita ji pomurska (206,3) in jugovzhodna regija (216).

V Ajdovščini so v sredo potrdili 16 novih okužb, v Novi Gorici 26 in v Vipavi 13. V Celju so zabeležili 24 novih primerov okužbe, v Velenju 17, v Žalcu 16 in v Domžalah 19. V Kopru so potrdili 13 novih okužb, v Piranu pa 12. V Ljubljani so potrdili 88 novih okužb, v Mariboru pa 37.

In kakšni so podatki za naše občine: novomeška občina je včeraj imela 10 novih okužb, prav toliko črnomaljska, Kočevje 7, Trebnje 4, Žužemberk in Škocjan po 3, Mirna 2, po eno okužbo pa so zabeležili v občinah Metlika, Ribnica Šentjernej in Dolenjske Toplice.

Štiri nove okužbe so imeli v občini Sevnica, v Krškem, Brežicah in Kostanjevici na Krki po dve ter eno v Radečah.

Vlada se je sicer včeraj, kot smo poročali, seznanila s trenutnimi epidemiološkimi razmerami. Še vedno se nahajamo v oranžni fazi sproščanja ukrepov. Vlada je za 30 dni podaljšala epidemijo in podaljšala je tudi večino drugih omejitev. Dodatno pa se v vseh statistični regijah sprošča dejavnost gradbeništva, nekaj sprememb je tudi na področju upravnih zadev.

Novela zakona o nalezljivih boleznih prinaša nadzor nad karanteno na domu

Vlada je na včerajšnji seji potrdila predlog tudi novele zakona o nalezljivih boleznih. Ta ponovno uvaja nadzor nad izvajanjem karantene na domu, je danes pojasnila v. d. generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič. To je še posebej pomembno v luči novih različic koronavirusa, je dodala.

Nazor nad izvajanjem karantene bo mogoč ne glede na to, ali je osebo v karanteno na domu zaradi rizičnega stika napotil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ali policija ob prehodu meje.

"To pomeni, da vas v primeru, da ste bili napoteni v karanteno na domu, na domu lahko obišče zdravstveni inšpektor in ugotavlja, ali ste doma in se držite navodil. Ker nespoštovanje ukrepa pomeni prekršek, so predvidene tudi globe. Zaposleni pa bodo na podlagi potrdila še vedno dobili nadomestilo dohodka," je na vladni novinarski konferenci o covidu-19 pojasnila Petričeva. Globe so predvidene v razponu od 400 do 4000 evrov. Tudi glede nadomestila dohodka se po njenih besedah ne spreminja nič.

Poudarila je še, da je bilo spoštovanje karantene na domu že do sedaj obvezno. "Razlika je samo v tem, da bodo inšpektorji zdaj to preverjali in bo tako ukrep še bolj dosledno upoštevan, predvsem po prihodu iz ogroženih držav, kjer so že bolj razširjene nove različice koronavirusa," je dejala.

Sprejem zakona v DZ bo potekal po hitrem postopku, je povedala Petričeva.

Izpostavila je, da je namreč dosledno spoštovanje karantene še bolj bistveno, saj se pojavljajo nove, bolj agresivne različice koronavirusa. Zato je ključno, da se prebivalci še bolj držijo vseh priporočil stroke, ostanejo v izolaciji ob vsakem simptomu, ki kaže znake covida-19, in dosledno upoštevajo karanteno na domu. Slednja pomeni, da se oseba osami na naslovu bivanja in omeji stike na tiste osebe, ki z njo živijo v skupnem gospodinjstvu za obdobje desetih dni, je še spomnila.

Krek: Slovenija še globoko v epidemiji, pri ukrepih je treba vztrajati

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je na novinarski konferenci opozoril na naraščanje števila okužb z novim koronavirusom v svetu in v Evropi, ki napoveduje tretji epidemični val. Tudi v Sloveniji smo po njegovih besedah še "globoko v epidemiji". "Samo z doslednim upoštevanjem ukrepov bomo zmanjšali število okuženih," meni.

Kot je pojasnil Krek, na svetovnem nivoju število okužb raste, podobno se dogaja tudi v Evropi, in sicer predvsem zaradi novih različic koronavirusa, tako da počasi drsimo v nov epidemični val. Pri tem po njegovih besedah vsi upamo, da ga zaradi cepljenja ne bo, toda številke napovedujejo drugače. Tudi v Sloveniji, kjer je aktivno okuženih približno pet ljudi na tisoč prebivalcev, smo še "globoko v epidemiji", kljub nekoliko boljšim rezultatom v zadnjih dneh se trend še ni obrnil, je pojasnil.

V teh dneh po njegovih navedbah opažajo stagniranje števila okužb, ki rahlo drsi navzdol. Kot je spomnil, je bilo podobno že novembra, ko pa je po stagnaciji ob koncu preteklega leta število okužb znova začelo naraščati. "Bojimo se, da bo zdaj podobno, zato je pomembno, da vztrajamo pri ukrepih, da smo še bolj pozorni na ukrepe in zmanjšujemo prenos virusa, kajti virus se prenese samo, če mu damo možnost," je poudaril direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Ob tem je opozoril na velik delež okužb z novimi, hitreje prenosljivimi različicami koronavirusa na Češkem in Slovaškem, pa tudi v naši bližini, v italijanski Furlaniji-Julijski krajini, kjer so sprejeli stroge ukrepe in tudi zaprli šole.

Po Krekovih navedbah pri nas še vedno vztrajamo pri odprtju šol, se pa število okuženih v šolah počasi povečuje. "Bomo videli, kakšen bo razvoj naprej. Če se bodo stvari poslabšale, bo treba morda sprejeti kakšne dodatne ukrepe," je dejal. Če je naš cilj, da otroci končajo šolsko leto v razredih, moramo po njegovih besedah previdno sproščati dejavnosti in se dosledno držati navodil v šolah, prav tako je treba pazljivo ravnati pri druženju zunaj šolskega časa, tudi pri obšolskih dejavnostih se morajo držati priporočil NIJZ.

Na vprašanje, ali morajo maske nositi učenci tudi pri športni vzgoji znotraj in zunaj, je odgovoril, da je zelo jasno, da morajo otroci nad 11 letom starosti nositi maske kjerkoli v šolskem procesu.

Pri tem je Krek izpostavil tudi pomembno vlogo cepljenja učiteljev. Vse tiste, ki se zanj še niso odločili, je pozval, da to storijo v dobro otrok, sebe in svoje družine.

Tudi omejitev gibanja ponoči je po njegovem mnenju smiselna v kontekstu tega, da "ne želimo preveč sproščati, ker če bomo preveč sproščali, bomo morali tudi šole zapirati". Ta omejitev je po njegovih navedbah eden od ukrepov, ki manj prizadene prebivalstvo, gospodarstvo, otroke, hkrati ima pa nekaj pozitivnih rezultatov.

