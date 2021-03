Na sevniški salamijadi prvič zmagal Šentjernejčan Božo Zupančič

11.3.2021 | 19:35

Zmagovalna trojica na današnji salamijadi v Sevnici.

Mirjan Kulovec, predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije (na desni), na levi pa sevniški župan Srečko Ocvirk.

Sevnica - Najstarejša salamijada na Slovenskem, je na dan 40 mučenikov, 10. marca, kot veleva tradicija, na vrtu sevniške trške gostilne Vrtovšek, kjer se je pred 60. leti vse začelo, jubilej obeležila, prilagojeno aktualnim razmeram, s podelitvijo priznanj in nagrad najboljšim salamarjem, ki so prinesli na ocenjevanje kar 107 salam.

Predsednik Društva salamarjev Sevnica Zdravko Mastnak je dejal, da jih je število prijetno presenetilo glede na epidemijo koronavirusa. Še zlasti kar 23 salamarjev na 10. mednarodni salamijadi prijateljev iz Avstrije, Hrvaške in Srbije. Med temi je zmagal Hrvat Marinko Šinko iz Donje Pušče, ki je celo prišel na razglasitev.

Na 7. salamijadi rejcev iz sevniške občine se je med 16 salamarji najbolje odrezala družina Tomažič z Otavnika pri Tržišču, drugo mesto je osvojil Brane Božič iz Žurkovega Dola, tretje pa Božo Kragl iz Lončarjevega Dola.

Ocenjevalna komisija pod vodstvom veterinarja Dušana Lipeja je imela težko delo pri ocenjevanju 68 salam 60. salamijade, saj je bila večina izdelkov odličnih in vsakdo izmed vsaj prve deseterice bi lahko zmagal.

V oceno je prišlo 68 salam.

Toda prvič je to uspelo Božu Zupančiču iz Dolenjega Gradišča pri Šentjerneju, čigar salama je dobila le za dve desetinki točki boljšo oceno, kot izdelek dvakratnega zmagovalca zadnjih let Janeza Peterlina iz Bele Cerkve pri Šmarjeških Toplicah in šest desetink točke več od tretjeuvrščene salame Simone Felicijan z Radne pri Boštanju.

Sevniškim salamarjem sta ob jubileju čestitala tudi sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije Mirjan Kulovec. Finale slovenskih salamiad in krona letošnjega jubileja sevniškega društva salamarjev naj bi se zgodila 19. junija v Ljubljani.

Več v Dolenjskih novicah!

Besedilo in foto: Pavel Perc

Galerija