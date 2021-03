Dvoletni proračun pod streho; nov svetnik, menjava tudi na vrhu občinske uprave

12.3.2021 | 09:00

Občinski svetniki na seji

Namesto mag. Gregorja Kaplana, ki je odstopil, je novi član občinskega sveta postal Darko Pekolj.

Direktor občinske uprave Janez Pirc se s prvim aprilom poslavlja od trebanjske občine. To funkcijo je opravljal skoraj deset let.

Trebnje - Trebanjski svetniki so na zadnji seji tudi v drugem branju potrdili predlog dvoletnega proračuna. Občina letos in naslednje leto predvideva nekaj več kot 15 milijonov evrov prihodkov in okoli 17 milijonov evrov odhodkov, od katerih skoraj polovico namenjajo za naložbe.

Predlog dvoletnega proračuna je bil pred tem v javni obravnavi, a v tem času ni doživel bistvenih sprememb. Na seji sta bila vložena dva amandmaja, s katerima so svetniki predlagali nekatere uravnotežene spremembe proračuna, oba sta bila na koncu tudi sprejeta.

V razpravi se je oglasilo kar nekaj svetnikov. Mateja Povhe (DROT) je izpostavila, da je občinski svet lani Domu starejših občanov (DSO) Trebnje podelil stavbno pravico za izgradnjo dnevnega centra. Povhetova, ki je v. d. direktorice v DSO Trebnja, je dejala, da so lani pridobili nepovratna sredstva in v kratkem bodo začeli graditi dnevni center, ki naj bi zaživel leta 2022. A skrbi jo, da bodo težko dosegli vse kazalnike, ki jih Evropa zahteva, če občina na štirih lokacijah, kot je zapisano v predlogu proračuna, predvideva vlaganja v socialno infrastrukturo in programe dnevnega varstva za starejše. »Če bomo to razpršili po občini, kot si razlagam iz gradiva, starejši ne bodo prišli v naš dnevni center. S tem je ogroženo doseganje naših kazalnikov, kar bi pomenilo vračanje evropskega denarja,« je poudarila. Dnevno naj bi bilo v dnevnem centru dvanasjt uporabnikov. Župan Alojzij Kastelic je povedal, da jim »ne skačejo v zelje«, prepričan je, da bo dnevni center DSO Trebnje zaživel in pri tem obljubil tudi pomoč občine.

Vinko Ribič (SD) pozdravlja, da bo občina ponekod zgradila kanalizacijo, predlagal je, da bi v naslednjih letih s kanalizacijo opremili tudi naselje Pekel. Ugotavlja, da je po občini premalo igrišč, na katerih se lahko igrali tisti najmlajši. Spela Smuk (DROT) se je ob tem navezala na trebanjsko športno igrišče, ki ga občani množično zelo radi koristijo. Da ne bi prišlo do nadaljnjega uničevanja površin, bi bilo po njenem mnenju priporočljivo, da nekdo z njim tudi upravlja. Franci Kepa (SDS) je dal pobudo, da bi podjetja, kot so denimo Akripol, Trimo in Rem, investirala v gradnjo novega igrišča, kajti njihovi delavci športni park v Trebnjem radi obiskujejo.

Dvanajst svetnikov je dvoletni proračun podprlo, nekaj se jih je vzdržalo, proti je glasovala le Povhetova. Kot je poudarila, Trebnje nujno potrebuje drugo osnovno šolo, kajti matična šola se sooča z veliko prostorsko stisko, po njenem mnenju pa občina ta problem rešuje prepočasi. Dodala je tudi, da se ji zdi, da občina vse bolj postaja »podjetje za poslovanje z nepremičninami«. »To mi ni všeč,« je povedala.

Župan ji je odgovoril, da je »fokus na šolah«, saj je veliko denarja predvidenega za investicije v vzgojno-izobraževalne zavode. Denar namenjajo tudi za investicije na drugih področjih in na različnih koncih občine. »Mi kot občina moramo pokrivati vsa področja življenja. Ponosen sem na teh petnajst let, odkar sem župan. Občina Trebnje je na lestvici razvitosti slovenskih občin prišla iz šestintridesetega na enajsto mesto. Mislim, da je bila občina v tem obdobju dobro vodena in da sta ta dva proračuna dobro nastavljena za prihodnje,« je povedal Kastelic in dodal, da pred leti, ko je nastopil funkcijo župana, občina v lasti ni imela veliko zemljišč, kjer bi lahko gradila, zdaj je to drugače.

Podrobneje o dogajanju na seji pa v naslednjih številkah Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija