FOTO: Gorele ciprese ob hiši; množica požarov v naravi

12.3.2021 | 07:05

Goreče ciprese (foto: PGD Višnja Gora)

Sinoči ob 21.10 uri so na Spodnjem Brezovem v občini Ivančna Gorica gorele ciprese ob stanovanjski hiši. Še pred prihodom gasilcev na kraj dogodka so požar pogasili sosedje. Gasilci iz PGD Višnja Gora so opravili pregled.

Dimniški požar ...

Včeraj ob 18.52 so v naselju Hrastno, občina Šentrupert, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentrupert so pogasili saje in očistili dimnik.

... in ogenj v naravi

Ob 16.26 je v ulici Ob Potoku v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 18.22 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava. Požar na površini okoli sto kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 19.10 sta pri naselju Sela, občina Straža, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Dolenja Straža so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 22.37 je nad naseljem Močile, občina Črnomelj, gorela suha trava, prav tako podrast in nizko grmičevje. Gasilci iz PGD Stari trg ob Kolpi in Prelesje so pogasili požar na skupni površini okoli enega hektarja.

Ob 17.22 je v naselju Gorenja vas, občina Ivančna Gorica, gorelo okoli pol hektarja podrasti. Požar so pogasili gasilci PGD Ivančna Gorica.

Ob 14.39 je v Šalki vasi, občina Kočevje, ob jezeru gorela trava in podrast. Požar na površini okoli 1,5 hektarja so pogasili gasilci PGD Kočevje in Šalka vas.

Ob 17.39 sta ob kočevskem jezeru ponovno gorela trava in grmovje. Požar na površini okoli 1500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šalka vas in Kočevje.

Ob 21.40 sta ob ulici Cesta na Trato v Kočevju goreli trava in podrast. Gasilci iz PGD Kočevje so pogasili požar na površini 500 kvadratnih metrov.

Ob 23.38 sta ob jezeru v Kočevju goreli trava in podrast. Gasilci iz PGD Kočevje so pogasili požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI na izvodu FUČKOVCI VAS;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH na izvodu SKS ZIDANICE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL, izvod Železniška postaja.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS;

- od 10:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bood 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRUŠKA VAS2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 ter med 12:00 in 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDENJE, TP RAČJE SELO in TP BLATO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.