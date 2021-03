Kdo po 40 letih dela noče v penzijo?

12.3.2021 | 13:20

Težko si je misliti, da bi si delavci v gradbeništvu ali proizvodnji želeli biti v službi še po izpolnjevanju pogojev za starostno upokojevanje.

Novo mesto - Enkrat pride čas za upokojitev. Večina delavcev se v štiridesetih letih delovne dobe utrudi in komaj čaka, da izpolni prve pogoje za upokojitev, kot je starostna upokojitev, so pa tudi taki, ki bi delali še dlje, celo v nedogled, ne ozirajoč se na to, ali so še sposobni in kos zahtevam ter potrebam delodajalca, in ali zaradi tega mladi ostajajo brezposelni. Prvi praviloma prihajajo iz gospodarstva in proizvodnje, drugi bolj iz javne uprave.

Aktualna Vlada RS je učinkovit in nujen ukrep na trgu dela videla v zakonodajnih spremembah dveh členov zakona o delovnih razmerjih in zakona o javnih uslužbencih, ki jih je sprejela v 7. protikoronskem zakonu. Nanašajo se na ureditev upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev.

Vlada poudarja, da ne gre za »prisilno upokojevanje«, kar opozarjajo sindikati, ampak za redno upokojevanje tistih, ki izpolnijo pogoje za starostno upokojitev. A Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost je podala zahtevo za ustavno presojo odločb, Ustavno sodišče RS pa je začasno zadržalo izvajanje členov zakona, kar pomeni tudi učinkovanje že vročenih odpovedi o zaposlitvi, ki so bile izdane. Kako se bo zadeva razpletla, sedaj še ni znano.

Kaj pravijo sindikati, gospodarstveniki, podjetniki…

Igor Iljaš

»Odziv sindikatov je bolj revolt na to, ker se država vtika v sistemske zakone, ki so bili del socialnega dogovora med delodajalci, sindikati in državo. Tu gre za poseg v Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Prej je delodajalec po zakonu imel možnost, da delavca, ki ne da odpovedi, pozove k upokojitvi, zdaj pa bi delodajalec lahko sam na SPIZ-u pridobil podatke o pogojih za upokojitev in bi lahko začel postopek odpovedi iz poslovnega razloga,« pove Sekretar območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje Igor Iljaš.

Vladne spremembe pa drugače razlagajo v Obrtno podjetniški zbornici Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije. Menijo, da gre s starostnim upokojevanjem za uravnoteženje pravic delodajalcev in zaposlenih, da se obe strani dogovorita o nadaljevanju dela ob izpolnjevanju pogojev za upokojitev.

Priložnost za zaposlovanje mladih in odpravnine



Emilija Bratož

Prepričani so, da če bo delodajalec izkušenega in dobrega delavca še potreboval, bo ta gotovo ostal v delovnem razmerju, sicer pa je to priložnost za zaposlovanje mladih, ki tako dobivajo nove možnosti za zaposlitev doma in zmanjšujejo njihov odhod v tujino. Samo lani je iz Slovenije v tujino odšlo skoraj štiri tisoč mladih, covid kriza pa bo razmere na trgu dela še poslabšala. Treba je tudi vedeti, da bi delavec ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev pogosto izgubil zaposlitev, tako pa dobi odpravnino.

Podrobneje, kaj o starostnem upokojevanju pravijo: direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto Emilija Bratož, kako je z upokojevanjem v novomeški Krki in Revozu, si lahko preberete v aktualni temi novega tiskanega Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj