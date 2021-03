Poraženi tudi iz Podčetrtka

12.3.2021 | 07:30

Foto: KK Podčetrtek

Podčetrtek - Košarkarji Term Olimie Podčetrtka so v tekmi 3. kroga drugega dela lige Nova KBM premagali Krko z 92:82 (27:21, 47:37, 68:60) in se z drugo zmago v treh krogih povzpeli na vrh lestvice skupine za prvaka, medtem ko Krka po dveh porazih ostaja na dnu. Na sinočnjem obračunu so domači hitro povedli in potem prednosti niso več spustili iz rok.

Domači so začeli s serijo 11:2, že ta pa je nakazala poznejši potek tekme. Razlika približno desetih točk je ostala večino tekme, občasno se je nekoliko povečala, Krka je nekajkrat prišla bližje, toda nikoli tako blizu, da bi lahko razmišljala o preobratu.

Blizu je bila ob koncu prve četrtine, a so potem košarkarji Podčetrtka v nadaljevanju spet poskrbeli za varno prednost. Tokrat je bil nerešljiva uganka za tekmece Nejc Strnad, predvsem z meti z razdalje, tekmo je končal pri 28 točkah in z osmimi trojkami. V tem elementu mu je uspešno sledil tudi Simo Atanacković, ki je zadel štiri.

Krka bi morda lahko kaj več naredila ob koncu tretje četrtine, ko je zaostanek znižala na 65:60, a je bilo že nekaj minut zatem na semaforju 71:60, domači pa so nato tudi v zadnjem delu skrbno nadzorovali prednost in na koncu slavili za deset.

Poleg Strnada in Atanackovića (21 točk) je mejo desetih pri domačih presegel še Sandi Čebular, pri gostih pa sta bila najboljša Rok Stipčević z 19 in Roderick Camphor s 17.

* Dvorana Podčetrtek, brez gledalcev, sodniki: Majkič (Hrastnik), Lapanović (Novo mesto), Mohorič (Velenje).

* Terme Olimia Podčetrtek: Švigelj 2, Škorjanc 5, Čebular 11 (2:2), Atanacković 21 (3:4), Vasilić 7 (1:1), Strnad 28 (3:4), Maček 9 (1:3), Cerkovnik 9 (1:1).

* Krka: Barič 11, Škifič 2 (2:2), Škedelj 2, Lapornik 11 (0:2), Milovanović 2, Camphor 17 (3:3), Stipčević 19 (6:6), Vrabac 8 (1:2), Vučetić 10 (2:2).

* Prosti meti: Terme Olimia Podčetrtek 10:15, Krka 14:20.

* Met za tri točke: Terme Olimia Podčetrtek 16:31 (Strnad 8, Atanacković 4, Maček 2, Škorjanc, Čebular), Krka 8:22 (Lapornik 3, Camphor 2, Stipčević, Vrabac, Barič).

* Osebne napake: Terme Olimia Podčetrtek 24, Krka 19.

* Pet osebnih: Barič (39.)

V naslednjem krogu bodo košarkarji iz Podčetrtka 16. marca gostovali pri Cedeviti Olimpiji, dan pozneje bo Krka v tekmi 2. kroga gostila Helios Suns.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Vladimir Anzulović po tekmi Vladimir Anzulović po tekmi