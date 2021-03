S sekiro nad avto, s pestjo nad dekle; s promilom alkohola v tovornjak

Včeraj nekaj pred 15. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Dobruško vasjo in Škocjanom. Povzročil jo je voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilne strani vožnje trčil v tovorno vozilo s priklopnikom. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,50 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Z več kot dvema promiloma in brez vozniških dovoljenj

Med kontrolo prometa v Krškem so policisti okoli 17.30 ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 46-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,23 miligrama alkohola.

Prav tako pod vplivom alkohola je bil 51-letni voznik, ki so ga sevniški policisti nekaj po 19. uri ustavili na cesti med Šentjanžem in Vrhovim. Tudi on nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato pa v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola. Obema so zasegli osebna avtomobila in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nasilneža bodo ovadili

Okoli 18.30 so policisti posredovali v naselju Mihovica na območju PP Šentjernej. Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili, da je 22-letni osumljenec zaradi spora s sekiro poškodoval osebni avtomobil oškodovanca in večkrat udaril 19-letno oškodovanko ter jo lažje poškodoval. Zaradi kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in lahke telesne poškodbe bodo nasilneža ovadili na pristojno tožilstvo.

