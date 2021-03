V sedmih urah ustavili 109 voznikov, ki niso bili pripeti z varnostnim pasom

12.3.2021 | 18:10

Foto: PU Novo mesto

V okviru preventivne akcije Varnostni pas, ki bo trajala do 14. marca, so včeraj tudi na območju PU Novo mesto policisti poostreno preverjali, ali vozniki med vožnjo uporabljajo varnosti pas in ali so otroci v vozilu varovani z ustreznim zadrževalnim sistemom. Med 7. in 14. uro so ugotovili kar 109 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu in več drugih kršitev cestno prometnih predpisov.

Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt kar za polovico. Uporaba varnostnega pasu je predpisan in nujni sestavni del varne vožnje. Dokazano rešuje življenja. Z močjo rok in nog bi se lahko zadržali v sedežu le pri trku s hitrostjo do 7 km/h. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt kar za polovico, skoraj za toliko se zmanjša tveganje hudih poškodb in skoraj za četrtino tveganje nastanka lažjih poškodb tako pri voznikih kot pri sopotnikih.

M. K.