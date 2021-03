FOTO: Kupil hišo, da bi v njej gojil konopljo; z zaseženo bi zaslužil dobrih 300 tisočakov

12.3.2021 | 11:00

Foto: PU Novo mesto

Policisti PP Šentjernej so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na območju Litije, kjer neprijavljen biva osumljenec. V stanovanjski hiši se je ob prihodu policistov nahajal 39-letni moški z območja PU Ljubljana, kateremu so zasegli revolver z vstavljenimi šestimi naboji, ki ga je imel pri sebi, in še dodatnih 59 nabojev. Med postopkom so v hiši in v okolici bližnjega gospodarskega objekta zaznali močan vonj po konoplji.

V nadaljevanju so na podlagi ugotovitev o lastništvu objekta in odredbe sodišča zagotovili prisotnost 29-letnega lastnika z območja Brežic in opravili hišno preiskavo.

Našli in zasegli so večje število zavojev s posušenimi rastlinskimi delci s sumom na prepovedano konopljo, skupaj nekaj manj kot 88 kilogramov. V gospodarskem objektu so odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje in zasegli še 127 sadik in opremo za gojenje.

Zaradi suma, da je bil dovod električne energije v prirejen prostor speljan mimo števca za odmero porabe električne energije, so na kraj poklicali še uslužbenca elektro podjetja, ki je potrdil domnevo, da gre za sum tatvine električne energije.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so odvzeli prostost 39-letnemu in 29-letnemu osumljencu kaznivih dejanj tatvine in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Med preiskavo so ugotovili, da je 29-letni osumljenec kupil stanovanjsko hišo z namenom, da bo tam prideloval in gojil večjo količino prepovedane konoplje z namenom preprodaje. S prodajo zasežene konoplje bi na črnem trgu zaslužil več kot 300.000 evrov.

Preiskovalni sodnik je po zaslišanju za oba osumljenca odredil pripor.

M. K.