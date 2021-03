Še en korak bližje rumeni fazi na ravni države

12.3.2021 | 12:15

Včeraj so v Sloveniji opravili 5222 PCR testov in pri tem potrdili 770 okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje okužb je 689, je vlada sporočila na Twitterju. V bolnišnicah se zdravi 437 covidnih bolnikov, od tega jih 84 potrebuje intenzivno zdravljenje. Včeraj je umrlo osem covidnih bolnikov.

Včeraj so tako potrdili 90 okužb manj kot dan poprej, umrla sta dva bolnika manj. Prav tako se v bolnišnicah zdravi 16 covidnih bolnikov manj kot dan poprej, šest bolnikov manj potrebuje intenzivno zdravljenje.

Delež pozitivnih PCR testov je včeraj znašal 14,7 odstotka, kar je za 0,2 odstotne točke manj kot v sredo. Včeraj so iz bolnišnice odpustili 42 covidnih bolnikov.

Iz Splošne bolnišnice Novo mesto so odpustili dva, kar pomeni, da je v njej še 21 bolnikov z novim koronavirusom.

Pogoj števila hospotaliziranih covidnih bolnikov za prehod države v rumeno fazo sproščanja ukrepov je torej že dosežen, ni pa še dosežen pogoj glede tedenskega povprečja potrjenih okužb. Da bi prešli v rumeno fazo, se mora povprečje spustiti pod 600. Trenutno sedemdnevno povprečje znaša 689, še dan prej je znašalo 705.

Nove okužbe v regiji

V Občini Kočevje so včeraj zabeležili 13 novih okužb, Novo mesto 12, Črnomelj 8, Trebnje 5, Ribnica, Šentjernej in Škocjan 4, Žužemberk in Straža 3, Metlika, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Mokronog Trebelno 2, Mirna, Mirna Peč in Dolenjske Toplice 1.

Občina Krško - 7 okužb, Brežice 6, Sevnica 5, Bistrica ob Sotli in Radeče 2, Kostanjevica ob Krki 1.

M. K.