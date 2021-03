MO Novo mesto: Varnostnik na seji občinskega sveta

12.3.2021 | 14:40

Varnostnik v pogovoru s svetnikom Alojzem Kobetom.

Mestni občinski svet je z večino gasov potrdil vse predlagane sklepe.

Novo mesto - Včerajšnja seja novomeškega občinskega sveta je prinesla kar nekaj odločitev, postregla pa tudi s pestrim in na trenutke tudi glasnim dialogom med svetnikom Alojzom Kobetom (GAS) in županom Gregorjem Macedonijem, ki je dal poklicati tudi varnostnika, da bi iz dvorane vsaj za nekaj minut pospremil svetnika. To se sicer na koncu ni zgodilo, so se pa vsi prisotni lahko naposlušali, kaj si Kobe misli o županu in njegovemu delovanju.

Med drugim so sprejeli potrebna dokumenta, ki sta podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo, ki prinaša le eno obračunsko območje in drugačen način obračunavanja, sicer pa višina v bistvu ostane na isti ravni. V drugi obravnavi so sprejeli z vsemi soglasodajalci usklajen predlog sprememb in dopolnitev odloka o Občinskem lokacijskem načrtu Brusnice, pripravo katerega je financiral investitor, ki želi ob tamkajšnji župnijski cerkvi povišanja sv. Križa zgraditi tri večstanovanjske stavbe s pripadajočimi parkirišči.

Po skrajšanem postopku so na predlog Odbora za gospodarstvo potrdili program opremljanja stavbnih zemljišč za obrtno-industrijsko cono Livada ter odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem času gostinskim lokalom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Slednje se nanaša na mestno jedro Novega mesta in del Kandijske ceste. Veljavni odlok že sedaj sicer omogoča gostincem na območju mestnega jedra daljši redni obratovalni čas, z dopolnitvijo pa so sledili državnemu pravilniku in še posebej določili, kakšen je redni obratovalni čas in kdaj se lahko na gostinskih vrtovih oz. terasah predvaja živa ali mehanska glasba. Pri tem glasnost ne sme presegati mejnih vrednosti, kot jih določa državna uredba, ki ureja način uporabe zvočnih naprav, razen če imajo gostinci dokončno dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

OPPN Novi trg v javno obravnavo, dražji vrtci

V javno obravnavo pa so poslali dopolnjen osnutek odloka o občinskem prostorskem načrtu Novi trg, sprejem tega je namreč potreben, da bi podjetje Trgograd lahko začelo graditi nov stanovanjsko-poslovni objekt na območju, kjer je nekoč stala steklena stavba, v kateri sta svoje prostore imeli občina in upravna enota.

Od 1. aprila bo v mestni občini dražji vrtec, in sicer bo ekonomska cena po novem v Vrtcu Ciciban in Vrtcu Pedenjped za prvo starostno obdobje znašala 540,71 evra in drugo starostno obdobje 388,83 evra, v vrtcu pri OŠ Brusnice za prvo 500,81 in drugo 361,58 evrov, v vrtcu pri OŠ Stopiče 519,37 za prvo in 360,59 za drugo starostno obdobje ter v zaseben družinskem vrtcu Ringa raja 540,71 oz. 388,83 evrov. Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok. Dosedanji popusti oz. ugodnosti pri plačilu za starše otrok, za katere je občina po veljavnih predpisih dožna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program javnih vrtcev ostajajo enaki do doslej.

Občinski svet je med drugim izdal pozitivno mnenje k imenovanju Matije Slaka za ravnatelja Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto za mandatno obdobje petih let in za ravnatelja Anton Podbevšek Teatra za naslednjih pet let imenoval dosedanjega Matjaža Bergerja.

M. Ž.

