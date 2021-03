Na Dolenjskem tri iz Venezuele repatriirane družine slovenskega rodu

12.3.2021 | 16:30

Foto: STA

Novo mesto - V Novem mestu se je danes mudila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch. Na rotovžu se je sešla z iz Venezuele repatriirano družino Hočevar, ki je predstavila svoje izkušnje ob naselitvi v Sloveniji oz. v Novem mestu. Na Dolenjskem sicer živijo tri iz Venezuele repatriirane družine slovenskega rodu.

Jaklitscheva je navedla, da so Hočevarjevi v Slovenijo prišli decembra 2019 oz. v prvem repatriacijskem valu, tu pa so jim ponudili vso pomoč, tako pri učenju slovenskega jezika kot na drugih področjih.

V prvem valu je sicer v Slovenijo prišlo 23 Slovencev iz Venezuele, zdaj pa jih je v Sloveniji skupaj 55. Ker se razmere v Venezueli ne izboljšujejo, je tam še nekaj zanimanja za repatriacijo, je dodala Jaklitscheva.

Kot so povedali Hočevarjevi, 35-letna zakonca Amal Rosaly El Halah Blanco in Andres Armando Hočevar Aguilera, njegova 25-letna sestra Daniela del Pilar Hočevar Aguilera in hči Sofia, so se Slovenije v več kot letu dni že dobro navadili. Slovenija je lepa in varna, v njej pa so na novo zaživeli, so dodali.

Vsi trije odrasli, po izobrazbi inženir računalništva, kemičarka in nekdanja profesorica na univerzi v Meridi ter plesalka in učiteljica plesa, še iščejo službo. Prejemajo državno denarno podporo, živijo pa v stanovanju, ki ga je družini na razpolago dal Malteški viteški red. Šestletna Sofia obiskuje eno od novomeških osnovnih šol.

Andresova sestra Daniela živi v novomeškem dijaškem in študentskem domu in občasno poučuje v Novem mestu in Črnomlju. Njun ded je sicer živel v Malih Laščah in je Slovenijo zaradi študija zapustil leta 1950.

Hočevarjevi se enkrat tedensko učijo slovenščine. Kot so dejali, najbolj pogrešajo venezuelske sorodnike in tudi tamkajšnjo domačo hrano. Počutijo se sicer dobro. Novo mesto imajo radi, hči pa šolo rada obiskuje in ima tam veliko prijateljev. Z drugimi Slovenci v Venezueli nimajo stikov in zato tudi ne vedo, ali je tam še kaj zanimanja za prihod v Slovenijo.

Po podatkih novomeške občine so se na Dolenjsko poleg Hočevarjevih iz Venezuele priselili še zakonca Voglar, ki živita v Trebnjem, ter zakonca Žibert v Šmarjeti.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Jaklitscheva je Novo mesto obiskala na povabilo novomeškega župana Gregorja Macedonija. Pred pogovorom na mestnem rotovžu je obiskala osnovni šoli Drska in Šmihel, kjer so ji predstavili projekt gibanja Rastoča knjiga. Županu in ministrici se je na pogovoru na rotovžu pridružila družina Hočevar.

Jaklitscheva je obisk končala na novomeškem Društvu za razvijanje prostovoljnega dela, kjer so ji predstavili delo na področju repatriacije in delo s slovenskimi društvi v zamejstvu ter državah nekdanje Jugoslavije.

STA; M. K.