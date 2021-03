FOTO: Iz avta rešili dva otroka; pogorela bivalna baraka

13.3.2021 | 08:40

Gasilci so iz avtomobila otroka reševali pri vrtcu Ringaraja na Vidmu. (foto: PGD Videm)

Sinoči ob 22.06 uri je v Dobruški vasi, občina Škocjan, gorela bivalna baraka velikosti 3 x 5 metrov. Gasilci PGD Škocjan in Grmovlje so iz gorečega objekta iznesli plinsko jeklenko in pogasili požar. Baraka je v celoti uničena.

Pogorela tudi zabojnika

Ob 8.07 sta na Zeleni poti v Črnomlju gorela komunalna zabojnika. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar, zabojnika sta uničena.

Dimniški požar

Ob 16.46 so v Prešernovi ulici v Ribnici gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Ribnica so pogasili požar, očistili dimnik ter odsvetovali kurjenje do pregleda dimnika s strani pooblaščenega dimnikarja.

Zaklenila sta se v avto

Ob 6.45 so v Vidmu v občini Dobrepolje gasilci iz PGD Videm s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila ter rešili dva otroka, ki sta se zaklenila v vozilo.

M. K.