Jorgić v Dohi med svetovno elito klonil šele v polfinalu

13.3.2021 | 09:30

Darko Jorgič in Andreja Ojsteršek Urh (foto: NTZS)

Doha - Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, član NTK Krka Novo mesto, je na drugem turnirju serije WTT v Dohi izgubil šele v polfinalu, kjer ga je s 4:2 (9, -9, 4, -8, 5, 7) ugnal Nemec Ruwen Filus. Kljub porazu je že z uvrstitvijo v polfinale dosegel izjemen uspeh.

Filus se bo v finalu pomeril z japonskim čudežnim dečkom, 17-letnim Tomokazujem Harimotom, ki je prav tako s 4:2 (-8, 8, 8, -11, 7, 7) ugnal nemškega predstavnika Dimitrija Ovčarova.

"Težko je igrati proti igralcu, kot je Filus, še zlasti zato, ker gre za obrambnega igralca, sam pa, priznam, nisem ravno specialist zanje. Že pred tekmo se nisem najbolje počutil in tudi med njo mi je nekaj manjkalo. Mislim, da sem bil preveč pasiven in da sem samo čakal na njegove napake. Zdaj je pred mano ligaška tekma z Düsseldorfom in pa končnica bundeslige, medtem ko je glede turnirja na Kitajskem še vse v zraku in se še ne ve, ali bo do njega sploh prišlo," je po porazu v polfinalu dejal Jorgić.

"Darko preprosto ni našel prave rešitve na Filosov začetni udarec in tu se vse začne. Potem je težko prišel do svoje igre, saj je znan po tem, da proti obrambnim igralcem igra več z bekhend spinom. Škoda za poraz, toda z igrami v Dohi moramo biti zadovoljni. Vse to so priprave na olimpijske igre, pred njim pa je še veliko podobnih turnirjev," pa je poraz svojega varovanca komentirala trenerja Andreja Ojsteršek Urh.

Jorgić je v četrtfinalu v četrtek premagal Kristiana Karlssona s 3:2 in se tako švedskemu tekmecu oddolžil za poraz na podobnem turnirju v Dohi prejšnji teden.

Jorgić je v osmini finala s 3:2 ugnal sedmega igralca sveta, najboljšega, ki ne prihaja iz Azije, in drugega nosilca turnirja, Brazilca Huga Calderana. Pred tem pa še Avstrijca Daniela Habesohna in Portugalca Marcosa Freitasa,

Dvaindvajsetletni Hrastničan bo na kakovostni lestvici ITTF še napredoval, trenutno je na 31. mestu na svetu.

V Dohi sta igrala še slovenska igralca Deni Kožul in Bojan Tokić. Mlajši Kožul se je od nadaljnjega tekmovanja poslovil v drugem krogu kvalifikacij, starejši Tokić pa v prvem.

STA; M. K.