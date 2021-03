V Posavju zavzemanje za lokalne prehranske surovine

13.3.2021 | 11:00

Krškopoljec denimo je v sodobni kulinariki vse bolj cenjen. (foto: arhiv; B. B.)

Krško - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za Slovenijo, je potrdila projekt Sveže, okusne, lokalne surovine na posavskih krožnikih. Nosilni partner je Center za podjetništvo in turizem Krško, ki bo za 110.000 evrov vreden projekt dobil 80.000 evrov evropske podpore.

Po podatkih Regionalne razvojne agencije Posavje gre za gastronomski projekt, s katerim želijo lokalne ponudnike in gostince bolj povezati ter hkrati okrepiti prepoznavnost značilnih posavskih prehranskih izdelkov od sadja, sladkovodnih rib in mesa avtohtonih živalskih vrst do vina in druge hrane.

S projektom želijo prispevati tudi k večji družbeni vključenosti mladih in žensk ter ranljivih skupin prebivalstva, so dodali.

Pri projektu s Centrom za podjetništvo in turizem Krško sodelujejo Ribiška družina Kostanjevica na Krki, Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem, Društvo kmetic Krško in krško podjetje Evrosad.

Projekt naj bi končali do konca aprila prihodnje leto, je še sporočila Regionalna razvojna agencija Posavje iz Krškega, ki je tudi vodilni partner posavske lokalne akcijske skupine.

M. K.; STA