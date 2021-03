Pozabljena polovica Novega mesta: Lani pešpot, letos projekcija in predavanje



13.3.2021 | 12:30

Avtor fotografij je Boštjan Pucelj.

Novo mesto

- Marca je minilo leto dni od odprtja nove tematske sprehajalne poti projekta Pozabljena polovica Novega mesta, istoimensko lokalno partnerstvo pa tudi v letu (korona)epidemije in vrste omejitev ne miruje: letošnji 8. marec so med drugim obeležili s projekcijo na pročelje Knjižnice Mirana Jarca in s predavanjem novomeškim gimnazijcem.

Projekcija, ki je v Novem mestu na ogled še danes in jutri, obuja spomin na 13 izjemnih, a zaradi zgodovinskih okoliščin spregledanih žensk novomeške preteklosti, ki jih podrobneje predstavljajo tudi na spletni strani projekta. Dopolnili so jih z aktualnimi razmišljanji o pomenu 8. marca danes, ki so jih med drugimi prispevali vodja projekta Maja Žunič Fabjančič, župan MO Novo mesto mag. Gregor Macedoni, častni občan MO Novo mesto za leto 2020 Janez Penca, primabalerina SNG Opera in balet Ljubljana Regina Križaj, mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran, video umetnica Aina Šmid, Inštitut 8. marec, Mesto žensk idr. Izjave so na voljo tudi tukaj.

Ker so vodeni ogledi tematske pešpoti Pozabljena polovica Novega mesta zaradi ukrepov za omejitev epidemije še vedno prepovedani, je Meta Kocjan dijake in dijakinje 3. letnika Gimnazije Novo mesto ob 8. marcu po poti »popeljala« virtualno oz. skozi predavanje, sporočajo organizatorji projekta. V dveh šolskih urah je orisala položaj žensk na Slovenskem konec 19. in v začetku 20. stoletja, spregovorila o pojavu feminizma na Slovenskem in predstavila literarne ustvarjalke, učiteljice, raziskovalke, medicinke in podjetnice oz. 13 izjemnih žensk Pozabljene polovice Novega mesta.

Gimnazijci so predavanje Kocjanove ocenili kot zelo informativno in poučno, predvsem pa si želijo, da bi se lahko čim prej odpravili tudi po dejanski pešpoti. »Zanimanje za vodene oglede je tudi sicer precejšnje, sploh med šolami, a moramo počakati na izboljšanje razmer oz. dovoljenja,« je ob tem dejala Kocjanova.

M. K.

