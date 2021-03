V petek več pozitivnih kot v četrtek, 7-dnevno povprečje pa še naprej pada

13.3.2021 | 16:00

Včeraj so v Sloveniji opravili 3800 PCR testov in pri tem potrdili 847 okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje okužb se je s četrtkovih 689 znižalo na 678. Znižalo se je tudi število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi covida-19, je vlada sporočila prek Twitterja.

V bolnišnicah se po podatkih vlade zdravi 436 bolnikov s covidom-19, od teh jih 84 potrebuje intenzivno nego. Včeraj so umrli trije bolniki.

En bolnik s covidom je včeraj umrl tudi v SB Novo mesto, kjer imajo danes še 17 bolnikov s to boleznijo. Tri so odpustili v domačo oskrbo, nobenega novega pa niso sprejeli.

Pogoj števila hospitaliziranih covidnih bolnikov za prehod države v rumeno fazo sproščanja ukrepov je že dosežen, ni pa še dosežen pogoj glede tedenskega povprečja potrjenih okužb. Da bi prešli v rumeno fazo, se mora ta številka spustiti pod 600.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno 10.227 aktivnih okužb.

Nove okužbe v regiji

Po osem novih okužb so včeraj zabeležili v občinah Novo mesto in Črnomelj, Kočevje 6, Trebnje in Metlika 5, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk in Šmarješke Toplice 3 ter Ribnica 1.

Še Posavje: po 4 nove okužbe so bile v občinah Krško, Brežice in Sevnica, Kostanjevica na Krki 2 in Radeče 1.

M. K.