Dobrih 400 tisočakov za javne razpise Občine Sevnica

14.3.2021 | 11:45

Sevnica - Objavljeni so javni razpisi s področij gospodarstva, turizma, športa, kulture, mladine ter socialnega in zdravstvenega varstva, sporočajo iz sevniške občine. Objavljena sta tudi javna poziva za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij ter za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena.

Za javne razpise, skupaj z za letos že zaključenim razpisom s področja kmetijstva, Občina Sevnica v letu 2021 namenja sredstva v skupni višini 406 tisoč evrov.

Društva prijavljajo programe in projekte za tekoče razpisno obdobje. Zaradi aktualnih razmer in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s covid-19 je družabno dogajanje prilagojeno in omejeno, časovnice veljavnosti ukrepov pa ni mogoče opredeliti, pravijo na občini. Zato pozivajo k prijavi programov in projektov, za katere društva ocenjujejo, da jih bo v razpisnem obdobju možno izvesti. Vse informacije o javnih razpisih so dostopne na spletni strani Občine Sevnica.

M. K.