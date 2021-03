Z avtom v drevo; v UKC tudi mopedist; spet gorelo v Dobruški vasi

14.3.2021 | 08:40

Simbolna slika (foto: arhiv)

Minulo noč ob 1.53 uri se je v naselju Stranje, občina Krško, voznik z osebnim vozilom zaletel v drevo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, odklopili akumulator ter nudili pomoč policiji z razsvetljavo. Poškodovanega voznika so reševalci NMP Krško oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana.

Sinoči ob 19.45 je v Velikih Poljanah, občina Ribnica, mopedist med vožnjo padel, se poškodoval po glavi in obležal nezavesten. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče ter pomagali reševalcem NMP Ribnica pri oskrbi ponesrečenca. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Voda brizgala iz pipe

Ob 17.50 je na Ragovski ulici v Novem mestu v stanovanju večstanovanjskega objekta pri popravilu kuhinjske pipe voda nekontrolirano brizgala po stanovanju. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli vodo v objektu, zamenjali cev do kuhinjske pipe in ponovno odprli vodo.

Goreli dve baraki

Minulo noč ob 00.29 sta v naselju Dobruška vas, občina Škocjan, goreli dve baraki. Gasilci PGD Škocjan in Grmovlje so pogasili požar in premetali požarišče. Obveščene so bile pristojne službe.

V Dobruški vasi je ena bivalna baraka pogorela že v petek zvečer.

Travniški požar

Ob 14.29 je za Nemško vasjo v občini Ribnica gorela trava. Gasilci PGD Nemška vas so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINSKA KLET, izvod Disko. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto, med 7. in 11. uro na območju TP Leskovec križišče.

M. K: