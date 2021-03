Dobova na domačem parketu do zmage proti Ljubljani

14.3.2021 | 09:00

Foto: MRD Dobova

Dobova - Rokometaši iz Dobove so na včerajšnji zaostali tekmi 8. kroga lige NLB premagali Ljubljano s 30:27 (18:13).

Rokometaši iz Posavja so tako dosegli sedmo zmago, po njej so napredovali na deveto mesto, medtem ko Ljubljančani ostajajo na 12. mestu v 14-članski elitni ligi.

Gostitelji so od prvega sodniškega žvižga imeli rezultatski nadzor in postopno lomili odpor Ljubljančanov, najvišjo prednost v prvi polovici tekme pa so si priigrali ravno v končnici, ki so jo po golu Alena Šibenca zaključili z 18:13.

V drugem polčasu niso popustili, tekmecem iz Ljubljane niso ponudili nobene možnosti za morebiten preobrat.

* Športna dvorana, brez gledalcev, sodnika: Teršek in Žibret.

* Dobova: Leben, Blaževič, Bradeško, Dragan, Seferović 3, Matjašič, Jezernik 4 (1), Kovačec, Košir 3, Mladkovič, Mlakar 2, Šešić 3, Glaser 1, Raguž, Sintič 8, Šibanc 6 (4).

* Ljubljana: Grudnik, Zorn, Lukman 2, Jaklič 2, Pintar 3, Arih 1, Stopar 1, Makivić, Žabjek 2, Šiško 4, Planinc 8 (3), Brulec, Kolmančič, Leskovar 2, Tomšič 2, Kromar.

* Sedemmetrovke: Dobova 5 (5), Ljubljana 3 (3).

* Izključitve: Dobova 12, Ljubljana 8 minut.

* Rdeči karton: Makivić (26.).

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Marko Sintič z osmimi goli, toliko zadetkov je v gostujoči dosegel tudi Nejc Planinc.

IZJAVI PO TEKMI:

Bojan Čotar, trener Ljubljane:'' Čestitam gostiteljem za zmago. Po vseh težavah, ki jih imamo, smo imeli tudi na tej tekmi veliko smole. Poškodba na ogrevanju, poškodba v deseti minuti ter rdeč karton. Praktično sem ostal brez zunanje linije. Fantje so seveda poskušali, ampak je malo manjkalo širine, kot jo je imela Dobova in tako tudi zasluženo zmagala."

Damjan Radanovič, trener Dobove: "Kljub temu, da smo celo tekmo vodili za nekaj golov, je bila ta tekma pričakovano težka. Ljubljana je bila trd nasprotnik, na katere smo se dobro pripravili. Odigrali smo dobro tekmo, a znamo odigrati tudi boljše. Zadovoljni smo s pristopom ekipe na samo tekmo. Čestital bi ekipi Ljubljane za borbo. Sam sem zadovoljen z našo predstavo in upam, da bomo tako odigrali tudi v prihodnje. Še enkrat čestitam celotni ekipi."

* Izid, zaostala tekma 8. kroga:

- sobota, 13. marec:

Dobova - Ljubljana 30:27 (18:13)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 17 17 0 0 587:411 34

2. Gorenje Velenje 17 15 1 1 523:420 31

3. Trimo Trebnje 17 13 1 3 507:451 27

4. Koper 18 10 1 7 504:488 21

5. Riko Ribnica 19 10 1 8 578:575 21

6. Jeruzalem Ormož 19 10 0 9 574:578 20

7. Slovenj Gradec 2011 19 9 0 10 527:534 18

8. Urbanscape Loka 19 7 2 10 480:502 16

9. Dobova 18 7 0 11 491:531 14

10. Maribor Branik 17 6 1 10 444:450 13

11. Grosist Slovan 19 6 1 12 495:530 13

12. Ljubljana 18 4 2 12 470:544 10

13. Krka 18 2 4 12 452:504 8

14. Butan plin Izola 17 2 2 13 394:508 6

STA; M. K.