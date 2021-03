Prvo leto županovanja Jožeta Simončiča: Okostnjaki niso padali iz omar, je pa veliko nerešenih zadev

14.3.2021 | 15:00

Jože Simončič ocenjuje svoje prvo leto županovanja kot uspešno.

Šentjernej - Mineva leto dni, odkar Občino Šentjernej vodi novi župan Jože Simončič. 8. marca lani so ga namreč Šentjernejčani izvolili na nadomestnih volitvah kot neodvisnega kandidata nestrankarske Liste za celostni razvoj - po nepričakovanem odstopu prejšnjega prvega moža občine Radka Luzarja.

Kako ocenjujete delo svojih predhodnikov? So iz omare »padali kaki okostnjaki«, nerešene zadeve? Nad čim ste pozitivno ali negativno presenečeni?

»Moja predhodnika sta delala dobro, vsak po svojih močeh. A vsak, kdor dela, stori tudi napake in to seveda velja tudi zame.

Ob nastopu županovanja me je presenetilo več odprtih oz. nedokončanih zadev iz preteklosti. Vedel sem za glavne probleme: koncesijo, Cerod, itd., a je bilo še dosti manjših zadev, ki so bile narejene na pol ali pripeljane le do neke faze. Pogrešam sistematično, celostno delo, zato se zdaj trudimo za vsebinsko in sistemsko reševanje projektov na vseh področjih življenja: od infrastrukture, okolja, gospodarstva, športa, kulture, turizma, zdravstva…, kar pa terja postopke in pripravo. Nič ne gre na hitro.«

Katere so bile prve naloge, ki se jih je lotil novi šentjernejski župan, kako je z zadolženostjo občine, kdaj bodo v Šentjerneju zgradili dom starejših občanov, kdaj v Mršeči vasi dobijo nov most, kako kaže s problematiko odpadkov, kjer je šentjernejska občina ni pristopila k projektu Cero_DBK, kako rešujejo problematiko selitve muzeja na prostem v Pleterjah, itd., pa si lahko preberete v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj