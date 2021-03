Odbojkarji Krke končali letošnje prvenstvo

14.3.2021 | 09:10

Foto: Merkur Maribor

Maribor - Včeraj sta se v Mariboru na drugi četrtfinalni tekmi pomerila Merkur Maribor in Krka. Mariborčani so slavili prepričljivo zmago s 3:0 (14, 13, 10), s čimer so se uvrstili v polfinale. Krka je s tem porazom sklenila letošnje državno prvenstvo, preostaja ji le še nastop v pokalnem tekmovanju.

Merkur Maribor: Cafuta 11, Adžović A., Šket, Mulec, Možič 14, Donik 15, Uremovič 6, Planinšič, Kisiliuk, Ikhbayri 9, Kovačič 1, Košenina (L), Herman (L). Trener: Sebastijan Škorc.

Krka: Hafner, Erpič 2, Travnik 3, Kožar, Pulko 5, Renko 4, Koncilja 3, Hodžič 1, Borin (L), Jaklič (L). Trener: Tomislav Mišin.

V tekmo so bolje vstopili gostje iz Novega mesta, ki so povedli s 3:1. Domači so se nato prebudili ter z delnim izidom 9:2 in vodstvu z 10:5 trenerja gostov prisilili k zahtevi prvega odmora. Tomislav Mišin je pri zaostanku svoje ekipe s 18:7 zahteval še drugi odmor in skušal prebuditi svoje varovance. Prevlada domačih se je nadaljevala ter po dveh zaporednih as servisih Roka Možiča so domači niz zanesljivo dobili s 25:14.

Drugi niz so bolje začeli domači odbojkarji, ki so povedli s 7:2, kar je tudi bila posledica za prvi odmor na zahtevo gostov. Igralci Merkur Maribora so vztrajali v visokem ritmu ter na drugi odmor gostov odšli s prednostjo 15:5. Mariborčani odprtih vprašanj niso puščali, prevladovali so v vseh elementih igre ter prepričljivo osvojili tudi drugi niz s 25:13.

Merkurjevci so silovito začeli tudi tretji niz, kjer so hitro povedli s 6:2, nakar je sledil prvi odmor Tomislava Mišina. Tudi v tretjem nizu je domači Merkur Maribor imel zanesljiv sprejem ter odličen napad in blok z malo lastnimi napakami. To se je odrazilo tudi na rezultatu, saj so zanesljivo osvojili tudi tretji niz s 25:10 ter dvignili vstopnico za polfinale.

Izjavi po tekmi:

Žiga Donik, igralec Merkur Maribora: »Odigrali smo zbrano, videla se je očitna razlika v kvaliteti ekip. V igri nismo imeli prevelikih nihanj, odigrali smo po dogovoru. Zdaj čakamo na nasprotnika v polfinalu, kjer moremo prikazati najboljšo igro, ki smo je sposobni, in dati vse od sebe za uvrstitev v finale.«

Svit Hafner, igralec Krke: »Kar se tiče današnje tekme, moramo čestitati Merkurju Mariboru, ki je prikazal odlično predstavo ter je po videnem resen kandidat za naslov. Za sezono pa lahko rečem, da je bila težka in kaotična predvsem zaradi pandemije, tako kot za druge klube. Mi smo imeli mogoče še nekaj več težav, saj je bilo veliko igralcev odsotnih zaradi bolezni in poškodb. Nikakor nismo našli prave igre, predvsem ne na koncu rednega dela in hvala bogu smo sezono rešili z obstankom v 1A. ligi.«

* Izidi:

ACH Volley - Hoče 3:0 (24, 19, 19)

(ACH Volley se je z izidom 2:0 uvrstil v polfinale)

Calcit Volley - Panvita Pomgrad 3:0 (22, 23, 16)

(Calcit Volley se je z izidom 2:0 v zmagah uvrstil v polfinale)

Salonit Anhovo - Hiša na kolesih 3:1 (-21, 20, 22, 23)

(Salonit Anhovo se je z izidom 2:0 uvrstil v polfinale)

Merkur Maribor - Krka 3:0 (14, 13, 10)

(Merkur Maribor se je z izidom 2:0 uvrstil v polfinale)

Ž. U.; M. K.