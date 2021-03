Novomeščanom derbi na Ravnah; Krka doma poražena

14.3.2021 | 09:30

Po sklepu Liga odbora in Izvršnega odbora NTZS se bo v obeh 1. SNTL igrala le spomladanska polovica rednega dela tekmovanja, od vključno prvotno predvidenega 10. kroga naprej in nato še končnica, v kateri bodo nastopile najboljše štiri ekipe iz rednega dela. V prvih tekmah so bili v prvi moški ligi bolj uspešne gostujoče ekipe. Novomeški ŠD SU je na Ravnah premagal domači Fužinar Inter Diskont s 5:2, branilec naslova, Maribor je v Mengšu prav tako slavil s 5:2, Pucončani pa so s 5:3 premagali Krko. S 5:4 pa sta v svojih dvoranah prišla Xiom Muta proti Savinji in Kajuh Slovan proti Arrigoniju. V prvi ženski ligi je v derbiju uvodnega kroga Kajuh Slovan doma s 5:3 premagal branilca naslova, Arrigonija, na drugih tekmah pa so bile uspešne gostje. Prva ekipa Vesne je s 5:2 zmagala v Cirkovcah, Letrika je s 5:0 v Zalogu premagala drugo ekipo Vesne, prav tako s 5:0 pa je Kema Puconci do zmage prišla v Rakeku.

S prihodom izkušenega Jureta Slatinška so v novomeški ekipi ŠD SU napovedali boj za najvišja mesta, že v uvodni tekmi pa so svoje napovedi tudi uresničili. Brata Slatinšek, Jure je dobil dva svoja dvoboja, Uroš, ki je tudi trener ekipe, pa še enega več, sta bila za domačo ekipo nepremagljiva, do zmag pa sta za Ravenčane prišla Mitja Horvat in Aljaž Godec, ki sta bila boljša od Jožka Omerzela.

V Mengšu se je z dvema zmagama izkazal mladi Rok Trtnik, ki je bil boljši tudi od nekdanjega slovenskega reprezentanta Gregorja Komaca. Toda to ni bilo dovolj za uspeh domače ekipe, kajti Komac je po porazu s Trtnikom dobil svoja naslednja dvoboja, dvakrat je bil uspešen tudi Tomaž Roudi, enkrat pa Matevž Črepnjak.

Čeprav so Luka Norčič, Damjan Telko in Tomaž Pelcar v Novem mestu proti Krki vsi izgubili po en dvoboj, so se Pucončani v Novem mestu veselili pomembne zmage v boju za končnico. Za domačo Krko je do dveh zmag sicer prišel Lorencio Lupulescu, eno je dodal še Neven Karković, kar pa ni bilo dovolj za dve točki. V gostujoči ekipi sta po dvakrat zmagala Zelko in Pelcar, ki je bil s 3:0 boljši tudi od Lupulescuja, eno pa je dodal Luka Norčič.

Kar tri ure je trajal obračun v Muti med domačini in Savinjo I. Najboljši posameznik je sicer bil Jaka Golavšek, ki je zmagal trikrat, a to ni bilo dovolj za končni uspeh ekipe iz Luč. Enkrat je bil resda uspešen še Patrik Rosc, vendar so imeli domačini več razpoloženih igralcev. Po dvakrat sta zmagala Andrej Godec, ki je dobil tudi odločilni dvoboj z Oskarjem Roscem, in Matic Slodej, do ene pa je prišel še Boštjan Kraser.

Na najboljši možni način so vrnitev na prvoligaško sceno obeležili igralci Kajuh Slovana, ki so v še enem maratonskem dvoboju premagali Izolčane. Za goste je Erik Paulin vknjižil tri zmage, eno je dodal še Simon Frank, a je v odločilni deveti partiji mladi, 16-letni Mihael Kocjančič, s 3:0 premagal vrstnika Uroša Žavbija. To je bila resda edina zmaga mladega igralca Kajuh Slovana, pred njim sta bila po dvakrat uspešna Andraž Novak in Denis Pintar.

Kodeljevčanke tokrat boljše od državnih prvakinj

Štirikratne zaporedne državne prvakinje, igralke Arrigonija, so v svoji prvi letošnji tekmi morale priznati premoč domačemu Kajuh Slovanu, ki so ga lani premagale v finalu končnice. Toda Izolčanke v letošnji sezoni igrajo brez svoje najboljše igralke Lee Paulin, ki zdaj igra v Avstriji, kar se bo v njihovi igri zagotovo pozna. V dvorani na Kodeljevem pa je do dveh zmag prišla Jana Ludvik, enkrat pa je bila uspešna tudi Manca Paljk, medtem ko je v domači ekipi najboljšo formo prikazala Lara Opeka, ki je dobila vse tri svoje dvoboje, Ludvikovo je premagala s 3:2, dvakrat je bila uspešna še Tjaša Novak.

Z naslovom državnih prvakinj se v letošnji sezoni resno spogleduje prva ekipa Vesne, ki je svojo prvo tekmo igrala v Cirkovcah. Za domačinke, novinke v ligi, sta bili po enkrat uspešni Katja Kranjc in Ina Unger, na drugi strani sta Ivana Zera in Tamara Pavčnik, ki je v letošnji sezoni prišla iz Ljubljane, bili uspešni trikrat oziroma dvakrat.

V gosteh so se prvih dveh letošnjih točk veselile tudi Pucončanke, ki proti še enim novincem v ligi, Rakeku, niso imele večjih težav. Po dvakrat sta zmagali Blažka Harkai in Staša Matis, enkrat pa je do nje prišla tudi Ana Kovačec. Pričakovano je praznih rok v svojem prvem prvoligaškem obračunu ostala tudi druga ekipa Vesne, Najbližje vsaj častni zmagi je bila Katarina Lešnjak, ki je proti Tini Mozetič izgubila z 1:3. Pred tem je Mozetičeva premagala tudi Adrijano Mrazič, dvakrat je do zmage prišla tudi Sara Tokič, enkrat pa Eva Cerkvenič.

Tekme med Fužinar Inter Diskontom in Logatcem je bila preložena, ker sta dve domači igralki v karanteni, zaradi okužbe v njihovem gimnazijskem razredu.

