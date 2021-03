V soboto manjši delež pozitivnih testov kot dan prej; potrjenih več kot 200.000 okužb

14.3.2021 | 11:45

2984 testiranj je včeraj potrdilo 520 novih okužb. Delež pozitivnih testov je tako bil 17,4-odstoten. Umrlo je pet bolnikov s covidom-19.

V petek so pristojni opravili 3800 testiranj in zaznali 847 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je znašal 22,3 odstotka. V četrtek pa so opravili 5222 testiranj in zaznali 770 okužb z novim koronavirusom, torej je delež bil 14,7-odstoten, medtem ko je v sredo delež pozitivnih testov ob 5785 opravljenih testih in 860 potrjenih okužbah znašal 17,5 odstotka.

Sedemdnevno povprečje okužb se je zvišalo za 19 na 697. Skupno število doslej potrjenih okužb pri nas pa je preseglo 200.000 in po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje znaša 200.375.

V bolnišnicah se po vladnih podatkih zdravi 438 bolnikov s covidom-19, kar je dva več kot dan prej, intenzivno nego jih potrebuje 83. V soboto je pri nas umrlo pet covidnih bolnikov, dan prej so umrli trije.

Število hospitaliziranih covidnih bolnikov v Splošni bolnišnici Novo mesto še naprej upada. Potem ko so včeraj enega odpustili, jih je danes na covidnem oddelku še 16 (včeraj torej 17).

Občine naše regije

Koliko okužb so včeraj zaznali v občinah naše regije:

Črnomelj 7, Kočevje 6, Ribnica 2, Novo mesto, Šentjernej in Mokronog-Trebelno 1.

Krško in Brežice 4, Radeče 2, Sevnica 1.

V Sloveniji potrjenih več kot 200.000 okužb z novim koronavirusom

Dobro leto potem, ko je bil v Sloveniji potrjen prvi primer okužbe z novim koronavirusom, in skoraj natanko leto dni po prvi razglasitvi epidemije covida-19 je število potrjenih okužb torej preseglo 200.000. Kot kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je bilo doslej zabeleženih 200.375 okužb, nekoliko več pri ženskah kot pri moških.

Prvi primer okužbe z novim koronavirusom je bil v Sloveniji potrjen 4. marca lani, osem dni kasneje, ko se je število okuženih povzpelo na skoraj sto, je Slovenija razglasila epidemijo covida-19. Od takrat je bila država 60 odstotkov časa v razglašeni epidemiji, ki jo spremljajo omejitveni ukrepi.

Prvi covidni bolnik je v Sloveniji umrl lani prav na današnji dan, skupaj pa je prvi, spomladanski val epidemije terjal 109 življenj. Z izboljšanjem razmer je bila konec maja lani epidemija preklicana, a je jeseni sledil veliko hujši drugi val. Epidemija je bila znova razglašena z 19. oktobrom lani, nato pa se je podaljševala. Ta teden se je vlada odločila še za 30-dnevno podaljšanje, ki bo veljalo od 18. marca.

Ocenjuje se, da se je v prvem epidemičnem valu okužil približno vsak stoti prebivalec, torej okoli 20.000 ljudi, na vrhuncu prvega vala je bil kužen vsak 300. prebivalec. V jesensko-zimskem valu pa se je po ocenah okužila približno tretjina prebivalstva oz. štirikrat toliko, kot je bilo potrjenih primerov.

Razmere so bile najhujše v novembru, decembru in januarju, ko je zdravljenje v bolnišnicah na posamezen dan potrebovalo tudi več kot 1200 covidnih bolnikov, na vrhuncu epidemije celo več kot 1300, dnevno pa je umrlo več kot 40, 50 in celo več kot 60 bolnikov s covidom-19.

Po današnjih podatkih je v bolnišnicah 438 bolnikov s covidom-19, skupaj je bilo doslej hospitaliziranih več kot 14.000 bolnikov s covidom-19. Umrlo je še pet covidnih bolnikov.

Število trenutno aktivnih primerov na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ocenjujejo na 10.272. Skupaj pa je v Sloveniji doslej umrlo več kot 4200 ljudi, ki so se v 28 dneh pred smrtjo okužili z novim koronavirusom. Večinoma je šlo za starejše ljudi, a so med umrlimi tudi mlajši od 40 let, umrla je tudi nosečnica.

Kot je 11. marca ocenil direktor NIJZ Milan Krek, smo še "globoko v epidemiji", trend pa se kljub nekoliko boljšim rezultatom v zadnjih dneh še ni obrnil. Opozoril je, da na svetovni ravni število okužb raste, podobno se dogaja tudi v Evropi, predvsem zaradi novih različic koronavirusa, tako da počasi drsimo v nov epidemični val.

M. K.