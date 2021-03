FOTO&AVDIO: Državni vrh se je poklonil žrtvam covida

14.3.2021 | 18:00

Foto: Nebojša Tejić/STA

Ostale fotografije: Bobo

Ljubljana - Na ljubljanskih Žalah so se državni vrh in verski predstavniki ob obletnici prve smrti bolnika s covidom-19 pri nas danes poklonili spominu na vse preminule zaradi covidne bolezni. Predsednik republike Borut Pahor je svojcem izrekel sožalje, tako Pahor kot nadškof Stanislav Zore sta se zavzela za povezanost v boju proti virusu, ki še ni premagan.

"Preštevilni so se v tem neusmiljenem času poslovili v globoki in boleči osamljenosti, brez zadnjega, nežnega dotika in grenkih solz slovesa njihovih svojcev. Slovo brez pozdrava boli oba. Pri tistem, ki ostane, pusti globoko, nikoli zaceljeno rano," je v nagovoru zbranim dejal predsednik Pahor.

Po njegovih besedah smo zdaj v žalosti in žalovanju skupaj, z bolečino pa živimo lažje, če vemo, da nismo sami. Dejal je, da strah in bolečino premagujeta le upanje in vzajemnost, ob vsej grenkobi tega hudega časa pa smo po njegovih besedah zato občudovali tudi najplemenitejše človeške vrline. Vsem, ki so dajali svoje znanje in srčnost v borbi za življenje in človeško dostojanstvo, je izrekel neskončno hvaležnost.

"Za nami je težko leto. Dolgo, žalostno, samotno. Vsakdo med nami je koga izgubil, vsi smo izgubili nekaj, kar smo pogrešali," je dejal Pahor in dodal, da smo se v tem času bolj kot nikdar prej zavedali, da moramo zdaj drug drugemu dajati, kar nam bolezen jemlje.

"Ta poseben, neobičajen čas se počasi izteka. Počasi, ker ga še ni konec. Sprejmimo vsak zase in vsi skupaj za nas dragocene nauke iz težkega obdobja, da naposled zmagamo. Skupaj smo močnejši in še naprej in bolj močno potrebujemo drug drugega," je dejal Pahor in se zavzel za medsebojno spoštovanje, srčnost in solidarnost.

V spomin na žrtve epidemije so v parku na Žalah posadili vrbo, ki jo je blagoslovil predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, ki je zbrane tudi nagovoril.

"Pokojnim ne moremo vrniti življenja, žalujočim ne moremo odvzeti bolečine, zdravstveni delavci ne potrebujejo plitvih besed. Lahko pa smo z njimi, lahko iskreno živimo zavest istega čolna in pokojnim poklonimo spomin, verni pa tudi molitev zanje, žalujočim lahko pokažemo bližino in sočutje, zdravstvenim delavcem lahko izrazimo hvaležnost," je v nagovoru dejal Zore, ki je vse pozval, da stopimo skupaj, saj virus še ni premagan.

Slovesnosti so se udeležili tudi predsedniki vlade Janez Janša, državnega zbora Igor Zorčič in državnega sveta Alojz Kovšca, duhovnik evangeličanske cerkve Geza Filo in predstavnik islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić.

Danes mineva leto dni, odkar je v Sloveniji preminul prvi covidni bolnik. Doslej je pri nas po vladnih podatkih umrlo več kot 4200 bolnikov s covidom-19, število doslej potrjenih okužb pa je preseglo 200.000.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Govor predsednika Boruta Pahorja Govor predsednika Boruta Pahorja