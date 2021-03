Hrvaška zlata krila za mladega Brežičana

14.3.2021 | 21:30

Alex Novak po včerajšnji podelitvi priznanj HMS v Zagrebu.

Brežice - Mladi, komaj devetletni Brežičan Alex Novak, je včeraj na podelitvi priznanj najboljšim dirkačem Hrvaške moto zveze (HMS) v Zagrebu prejel prestižno nagrado zlata krila.

Alex Novak po spletu okoliščin, predvsem pa po zaslugi odličnega hrvaškega trenerja Miljenka Pernarja, že od leta 2017 trenira in nastopa za hrvaški klub MCK97 MX Academy-Rens#1 iz Ključa Brdovečkega tik ob slovensko-hrvaški meji. Nagrado zlata krila HMS podeljuje za tri zaporedne naslove hrvaškega državnega prvaka. Alexu je to prvič uspelo leta 2018 v kategoriji do 50 cc, leta 2019 je ta uspeh ponovil, v lanski "koronski" sezpni pa je leto dni prej, kot je sprva načrtoval, prestopil v kategorijo do 65 cc in prav tako suvereno opravil s konkurenco.

Letos mladeniča iz Brežic čakajo novi izzivi. Poleg dirk na Hrvaškem bo prvič nastopil tudi v slovenskem državnem prvenstvu, če bodo v njegovem timu uspeli zagotoviti dovolj sredstev za nastope na evropskem prvenstvu do 65 cc, pa bo prvič tekmoval tudi tem v najmočnejšem tekmovanju na stari celini.

Kot nam je povedal njegov oče Aleš Novak, se z rezultati na evropskem prvenstvu ne obremenjujejo. To bo predvsem učna sezona in spoznavanje konkurence na najvišji ravni v tej kategoriji. Poudariti je namreč treba, da se bo Alex, ki bo 10 let dopolnil avgusta, v tej kategoriji meril s fanti, starimi do dvanajst let.

Sicer pa ima mladi Brežičan že nekaj mednarodnih izkušenj in tudi uspehov, saj je leta 2019 presenetil evropsko in svetovno javnost, ko je zmagal na znameniti dirki Master kids do 50 cc francoskem Verdunu. Tudi v prihajajoči sezoni imajo v njegovem timu namen nastopiti na tej najprestižnejši dirki mladih talentov, ki bo tudi tokrat v Franciji, v mestu Razoy Sur-Serre.

Mitja Pungarčič

Foto: Marjetka Štrucl

Galerija