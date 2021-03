Davi že prometna na Belokranjski; dimniški in travniški požar

15.3.2021 | 07:00

Davi ob 5.50 sta se na Belokranjski cesti v Novem mestu zaleteli osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet in pomagali policiji, na enem vozilu odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. V prometni nesreči ni bilo poškodovanih.

Včeraj ob 12.52 uri je v Dolenjih Skopicah, občina Brežice, prišlo do dimniškega požara v stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Skopice in PGD Krška vas, ki so požar pogasili in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Ob 11.57 je v Šalki vasi v občini Kočevje gorela trava na površini okoli 50 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje in Šalka vas.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA na izvodu KEGLJIŠČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod Proti Podzemlju.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA;

- od 8.00 do 9.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUBANC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN;

- od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 12.00 do 14.00 pa tudi odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. SUHADOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŠKA REBER na izvodu PROTI KRIŽU;

- od 11.30 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA CERKNO na izvodu CERKNO DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 7.45 in 12.00 na območju TP Rakovnik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Ivanjše Grič nizkonapetostni izvod Grič med 8. in 10. uro, na območju TP Krško Narpelj nizkonapetostni izvod Žigante med 10. in 11. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Brezje Anže med 8.30 in 12. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sromlje vas nizkonapetostni izvod desno Lastine – Kranjčič med 8. in 13. uro, na območju TP Boršt, Boršt gramoznica, Račja vas, Krška vas SCT in Krška vas obrtna cona med 15. in 16.30 uro.

M. K.