Zimska oprema motornih vozil nič več obvezna, hiteti z menjavo pa ni treba

15.3.2021 | 08:00

Foto: arhiv

Zimska oprema na motornih vozilih z današnjim dnem ni več obvezna. Kljub temu strokovnjaki svetujejo, da z menjavo še počakamo, saj nas tudi spomladi lahko preseneti sneg. Vremenoslovci zaenkrat napovedujejo suho in hladno vreme.

Zakon o varnosti cestnega prometa sicer določa, da so zimske pnevmatike obvezne do 15. marca oziroma v primeru zimskih razmer tudi po tem datumu.

Zimske pnevmatike je v toplejših mesecih treba zamenjati za letne, ker so te pri vožnji v času visokih temperatur bistveno bolj varne. Zimske so narejene iz mehkejših gumenih zmesi, zato je pri visokih temperaturah zavorna pot vozila z zimskimi pnevmatikami daljša, oprijem vozišča je slabši, v ovinku pa lahko prej pride do zdrsa.

Po napovedih vremenoslovcev bo v prvi polovici tedna večinoma suho, a hladno vreme s popoldanskimi temperaturami do največ 10 stopinj Celzija. Pod vplivom hladnih severnih vetrov se bo predvidoma tudi v drugi polovici tedna povečala možnost za padavine.

Osnovno pravilo sicer voznikom narekuje štiri enake pnevmatike z ne manj kot štirimi milimetri profila, ki niso starejše od štirih let. Pnevmatike so namreč narejene iz naravnega materiala, zato se z leti starajo in tako postajajo vedno trše. Po navedbah prometnih strokovnjakov je zakonsko najnižji še dopustni profil za letne pnevmatike 1,6 milimetra, vendar je to premalo.

M. K.; STA