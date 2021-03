Občina Brežice povečala sofinanciranje naložb v kmetijstvu

15.3.2021 | 09:30

S sofinanciranjem med drugim spodbujajo nakup avtomatskih meteoroloških postaj za vinogradniška in sadjarska društva. (foto: ARSO)

Brežice - Občina Brežice je objavila javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2021. Pri tem je povišala sredstva za namen spodbud kmetijstvu za okoli 20 odstotkov v primerjavi s preteklim letom. 143.000 evrov proračunskih sredstev bo občina namenila za sofinanciranje naslednjih ukrepov: posodabljanje kmetijskih gospodarstev - naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo (120.000 evrov), pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu za delovanje društev - tehnična podpora (20.000 evrov) in za ekološko kmetijstvo (3.000 evrov). Rok za prijavo na razpis je do vključno petka, 9. aprila.

Razpisna dokumentacija in razpisni pogoji so dosegljivi na spletni strani občine.

Iz Brežic ob tem sporočajo, da kmetijstvo predstavlja eno najpomembnejših gospodarskih panog tako v občini in Sloveniji kot v svetu, saj vsa živilsko-predelovalna industrija sloni ravno na kmetijstvu.

Da bi manj škropili

Občina Brežice letos uvaja nekatere novosti. Kot je dejal namestnik vodje Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Roman Matjašič, nadaljujejo trend ekološkega osveščanja kmetovalcev, zato bodo s sofinanciranjem spodbujali nakup avtomatskih meteoroloških postaj za vinogradniška in sadjarska društva. Te postaje pridobivajo podatke, ki so osnova za izračun verjetnosti pojava določenih bolezni rastlin. S tem pa omogočajo bolj natančno določeno nanašanje zaščitnih sredstev za zatiranje bolezni v vinogradih in sadovnjakih in s tem pomembno prispevajo k zmanjšanju števila škropljenj oz. k zmanjšanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

Občina Brežice je podprla tudi pobudo Čebelarske zveze Slovenije, ki se ji pridružuje tudi občinska čebelarska zveza. Na javni razpis za namen tehnične podpore se lahko prijavijo čebelarska društva z vlogo za sofinanciranje nakupa avtomatskih čebelarskih tehtnic oz. merilne postaje za nadzor medenja z avtomatsko vremensko postajo, še sporočajo iz brežiške občine.

M. K.