FOTO: Na AC v ograjo; pijanemu povzročitelju nesreče že 12-krat zasegli avto; pri OŠ trčil v deklico

15.3.2021 | 10:15

Na višnjegorskem klancu (foto: PGD Grosuplje)

Včeraj nekaj po 12. uri se je na dolenjski avtocesti na višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal levo iz vozišča in trčil v odbojno ograjo. Pri tem sta se lažje telesno poškodovali potnici v vozilu. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Hudo ranjen voznik, sopotnik nepoškodovan

V noči nedeljo se je zgodila prometna nesreča pri kraju Stranje na območju PP Krško. 25-letni voznik Renault clia je vozil iz smeri Stranj proti Kališovcu. V ovinku je zaradi prevellike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v skalni usek, od tam pa se je vozilo odbilo in se večkrat prevrnilo. Hudo poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana. V vozilu je bil tudi 26-letni potnik, ki se v nesreči ni poškodoval. Policisti so še ugotovili, da 25-letni povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, okoliščine pa še preverjajo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Lažje poškodovana 11-letna peška

Policisti PP Novo mesto so bili v petek okoli 13. ure obveščeni o prometni nesreči v Birčni vasi. 31-letni voznik tovornega vozila je vozil iz smeri Birčne vasi proti Stranski vasi in na prehodu za pešce pri osnovni šoli trčil v 11-letno peško, ki je prečkala cesto. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Povzročitelju nesreče z dvema promiloma alkohola že 12-krat zasegli avto

Sinoči nekaj pred 20. uro se je zgodila prometna nesreča pri Ručetni vasi, kjer je povzročitelj pobegnil s kraja nesreče. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 28-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levem smernem vozišču trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 36-letni voznik. Povzročitelj, ki je po trčenju zapustil kraj nesreče in se kasneje vrnil, je imel v litru izdihanega zraka 1,00 miligram alkohola. 36-letni voznik se v nesreči ni poškodoval, 28-letniku pa so lažje poškodbe oskrbeli v zdravstvenem domu. Policisti so še ugotovili, da gre za večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi hujših kršitev so mu že 12-krat zasegli avtomobil. Po zaključeni preiskavi bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pijan in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Krški policisti so v petek nekaj pred 21. uro v Velikem Mraševem ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda superb. 54-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,65 miligrama alkohola.

V soboto popoldne so v Brestanici ustavili voznika osebnega avtomobila VW polo, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. 64-letni kršitelj, ki prav tako nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Vozila so kršiteljema zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kršitelja pridržali

Brežiški policisti so v soboto okoli 21. ure v Brežicah ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je na parkirnem prostoru na Mirnopeški cesti v Novem mestu nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel gasilni aparat ter akumulator.

V kraju Gabrnik na območju Škocjana je v petek dopoldne nekdo iz odprtega gospodarskega objekta izmaknil bakrene dele kotla za žganjekuho. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2.000 evrov.

Na parkirnem prostoru v Gorenjem Podborštu pa je v noči na soboto neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel baterijsko svetilko.

Nezakoniti migranti

Policisti so na območju Šutne (PP Krško) prijeli osem državljanov Bangladeša, na območju Podgračenega (PP Brežice) državljana Azerbejdžana in državljana Turčije in na območju Rosalnic (PP Metlika) šest državljanov Bangladeša. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policisti PMP Obrežje so med pregledom tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak našli tri državljane Afganistana, ki so se, skriti med tovorom, poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.