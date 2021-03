Matjažu Bergerju četrti mandat ravnatelja APT

15.3.2021 | 14:00

Matjaž Berger (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji dozdajšnjega ravnatelja Anton Podbevšek Teatra (APT) Matjaža Bergerja imenovali za vnovičnega vodjo gledališča in potrdili njegov novi petletni mandat. Na razpis za ravnatelja APT je sicer prispela le njegova vloga. Berger novi mandat ravnatelja nastopi 1. junija.

Berger je v programu razvoja APT v novem mandatnem obdobju zapisal, da je ta utemeljen na preambuli, da je gledališče oblika misli in da to gledališče zato "v svoji 15-letni zgodbi uprizarja misli, drame, protislovja, mite, koncepte in se s tem vpisuje v pokrajino sodobne umetnosti in sodobnega gledališča".

Obema, tako sodobni umetnosti kot sodobnemu gledališču, pa je skupno kritično ocenjevati čas, ga epistemološko komentirati in izboljševati. Skupni so jima tudi inovativni umetniški postopki in procesi, oba pa sta prešita z željo, "da je umetnost amfiteater emancipatoričnih potencialov", je poudaril.

Kot posebnost tega gledališča je označil avtonomno in posebno gledališko moč, ki ultimativno zaseda polje raziskave, eksperimenta, tveganja in afirmativne korajže. Gre tudi za uprizarjanje novih pogledov, artikulacijo novega režima pogleda in teorijo lastne praktične gledališke usmerjenosti.

Ker 15-letna gledališka smer APT temelji na Brechtovi propoziciji o modernizmu za množice, je njegova druga posebnost v slovenskem gledališkem prostoru uprizarjanje del za otroke in mladostnike, s katerimi se je z več vrhunskimi predstavami vpisal med dobitnike prestižnih bienalnih nagrad.

Tretja posebnost APT je stalna programska prisotnost glasbenega in plesnega gledališča, APT pa se osredotoča tudi na gledališko upodobitev Novega mesta, njegove kulturne tradicije in zgodovine. Njegova razvojna strategija temelji tudi na dajanju možnosti uveljavljanja mladim slovenskim avtorjem, dramatikom, igralcem, režiserjem, skladateljem, scenografom, kostumografom in drugim. Z njihovim vključevanjem v nove produkcije pa bo APT nadaljeval.

Del njegovih programov temelji še na kinematografiji in cineastiki. APT pa se je v 15 letih tudi mednarodno uveljavil. Med drugim je gostoval na Cetinju in v Budvi v Črni gori, v nizozemskem Utrechtu, češkem Olomucu, hrvaškem Zagrebu, v Blagoevgradu v Bolgariji, v Pliberku na avstrijskem Koroškem ter na hrvaških otokih Mljet in Korčula, je med drugim navedel Berger.

Po podatkih APT so tam v zadnjih 15 letih premierno izvedli 73 lastnih produkcij in 721 ponovitev, ki si jih je ogledalo 144.236 obiskovalcev. V celoti pa je APT v 15 letih izvedel 1108 prireditev, ki si jih je ogledalo 198.140 gledalcev. APT je povezan z različnimi festivali in s produkcijskimi hišami, njegove predstave ob občinstvu iz vse Slovenije obiskuje tudi zagrebško.

APT je sicer Mestna občina Novo mesto ustanovila leta 2005. Od leta 2006 ga vodi dramaturg in režiser Berger.

STA; M. K.