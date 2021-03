Nedeljska bera pozitivnih testov komaj čez 200; odprtje teras lokalov ni prineslo dodatnih okužb

Število oseb, ki zaradi covida-19 potrebujejo bolnišnično oskrbo, se je zvišalo, in sicer za 25. Prav tako je včeraj v primerjavi z dnevom prej pet oseb več potrebovalo zdravljenje na oddelkih za intenzivno nego.

Pogoj števila hospitaliziranih covidnih bolnikov za prehod države v rumeno fazo sproščanja ukrepov je že nekaj časa dosežen, saj je določen pri manj kot 500 hospitaliziranih. Ni pa še dosežen pogoj glede tedenskega povprečja potrjenih okužb. Da bi prešli v rumeno fazo, se mora ta številka spustiti pod 600.

Kako je v naši regiji:

V SB Novo mesto imajo danes 17 covidnih bolnikov (včeraj 16) - dva so sprejeli in enega odpustili.

V jugovzhodni regiji so včeraj tri novookužene odkrili v kočevski občini ter dva v novomeški.

V posavski regiji pa so zabeležili le enega novega okuženega, in sicer v občini Krško.

Vodjo svetovalne skupine za covid veselijo podatki po odprtju teras lokalov

Epidemiološko stanje v Sloveniji je podobno kot je bilo v prejšnjem tednu, pravi vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar.

»Bistvenega zmanjševanja okužb ne zaznavamo, stanje je stabilno, vendar ne idealno,« je koronavirusne razmere z zdravstvenega vidika predstavila Mateja Logar. Veseli pa jo, da je v regijah, kjer so odprli gostinske dejavnosti, ostala pojavnosti okužb na nizkem nivoju. »To dokazuje, da lahko z doslednim upoštevanjem ukrepov sproščamo določene storitve,« meni Logarjeva in ob tem takoj požuga, da to ne pomeni, da lahko preidemo na normalen način življenja, kot smo ga poznali pred pandemijo – upoštevati moramo ukrepe, ki so v veljavi. Podobno ugodni so podatki tudi za obdobje v ponovnem odprtju šol.

Logarjeva: Pri vseh treh cepivih proti covidu-19 blage in pričakovane reakcije

Mateja Logar je danes poudarila, da se nezaželeni učinki po cepljenju proti covidu-19 v Sloveniji pojavljajo po cepljenjih z vsemi tremi cepivi, a gre za blage reakcije in pričakovane nezaželene učinke. Niso pa opravili povečanih prijav hudih neželenih učinkov pri nobenem od cepiv proti covidu-19.

Logarjeva je na današnji novinarski konferenci o covidu-19 pojasnila, da cepljenje z vsemi tremi cepivi, ki so trenutno na voljo v Sloveniji, to so cepiva Pfizerja in BioNTecha, Moderne in AstraZenece, poteka po zasnovanem programu.

Glede na poročila iz tujih držav o primerih pojava krvnih strdkov po cepljenju s cepivom AstraZenece, zaradi česar so se nekatere države odločile začasno zaustaviti cepljenje s tem cepivom, pa je dejala, da v Sloveniji takšnih priporočil o zaustavitvi cepljenja še niso sprejeli.

Tako Evropska agencija za zdravila kot tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarjajo, da je povezava pojava krvnih strdkov in cepljenja s tem cepivom še nepreverjena, pojavnost krvnih strdkov pri cepljenih ni večja kot pri splošni populaciji. Tako organizaciji ocenjujeta, da je korist cepljenja bistveno večja od tveganja za resne neželene učinka, zaradi česar priporočata, da se cepljenje nadaljuje.

Logarjeva je opozorila, da se neželeni učinki pojavljajo pri vseh treh cepivih, med seboj se nekoliko razlikujejo, večinoma pa gre za lokalne reakcije (bolečine na mestu celjenja, bolečina in rdečina) in blage sistemske učinke, kot so povišana telesna temperatura, prebavne motnje itd.

Povečane prijave resnih neželenih učinkov ne opažajo pri nobenem od teh treh cepiv. Je pa poudarila, da se nekateri sorazmerno redki neželeni učinki tekom kliničnih študij ne zaznajo, saj je število udeležencev v teh študijah omejeno, lahko pa se pozneje izkažejo, ko so denimo cepljeni milijoni ljudi.

Vodja svetovalne skupine je tudi komentirala pojav neželenih učinkov po cepljenju učiteljev v eni od velenjskih šol, zaradi česar je v petek odpadel pouk. Po njenem mnenju je nenavadno, da bi se znotraj le ene šole pojavilo toliko neželenih učinkov. Morda so bili v tej šoli učitelji slabše seznanjeni glede morebitnih neželenih učinkov in so potem na te učinke reagirali z večjim strahom, kot bi bilo sicer treba, je dodala.

Podatka o tem, koliko učiteljev je odpovedalo cepljenje s cepivom AstraZenece, Logarjeva nima. Po njeni oceni pa je vzrok za odpovedovanje cepljenja v slabi seznanjenosti možnih neželenih učinkov, zlasti v primerjavi s tveganjem za zaplete ob prebolevanju covida-19. Ob tem je opozorila tudi na to, da ima lahko posameznik blago obliko covida-19, a ga lahko pozneje doleti covidni sindrom, ki se kaže v prizadetosti številnih organov.

Logarjeva je poudarila, da za cepljenje ni drugih zadržkov kot alergija na katero od sestavin cepiva. Tako ni med zadržki prejemanje oralne kontracepcije ali hormonsko nadomestno zdravljenje.

Potrdila pa je, da je svetovalna skupina podala pozitivno mnenje, da se lahko cepivo AstraZenece uporablja tudi za starejše od 65 let. Po podatkih iz Velike Britanije, kjer so s tem cepivom cepili vse starostne skupine, je učinkovitost cepiva nad 70 let popolnoma primerljiva s Pfizerjevim. Zdaj bo treba pripraviti ustrezno strategijo cepljenja s tem cepivom, je dodala.

