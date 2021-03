Novomeška občina ni dolžna plačati dobrih 5,6 milijona petim občinam

15.3.2021 | 14:00

Župan Gregor Macedoni je po več mesecih pripravil srečanje z novinarji, na katerem je predstavil delo občine v tem času. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je na današnjem srečanju z novinarji izpostavil, da v preteklem obdobju razrešili nekaj pravnih zadev, uspešni pa so bili tudi na pri pridobivanju evropskega denarja in nadaljevanju večjih projektov.

Tako je bilo na višjem sodišču v Ljubljani pravnomočno razsojeno, da Mestna občina Novo mesto ni dolžna plačati nekaj več kot 5,6 milijona evrov z zamudnimi obrestmi občinam Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica in Šentjernej kot povračilo škode zaradi izgube nepovratnih evropskih in državnih sredstev za izgradnjo II. faze Regijskega centra za ravnanje z odpadki (CeROD). Prav tako je tudi, da novomeška občina ter podjetji CGP in Malkom niso dolžne plačati dobrih 1,1 milijona evrov podjetju CMC GROUP kot povračilo škode v zadevi Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske ter da se v zadevi občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica zoper podjetje Cerod, Mestno občino Novo mesto ter občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Metlika, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk zahtevek na ničnost oziroma razveljavitev sklepov Sveta županov Cerod zoper naveden občine zavrne, kar pomeni, da se sodni postopek vodi le še zoper Cerod.

Višje sodišče je pravnomočno razsodilo tudi, da mora Vrtec Jana plačati občini nekaj manj kot 51.000 evrov z zamudnimi obrestmi in pravdne stroške kot vračilo nenamensko porabljenih sredstev po koncesijski pogodbi ter da parcela oz. parkirišča za Telekomom pri Novem trgu ni pripadajoče zemljišče k stavbi na naslovi Novi trg 7a in Novi trg 8.

UrbaNMakerspace

Kot je dejal Macedoni, so konec februarja podpisali tretji dodatek k dogovoru Regionalnega razvojnega programa Jugovzhodne regije. Razvojni program obsega 28 projektov v skupni vrednosti dobrih 64,9 milijonov evrov, od tega je za sofinanciranje predvidenih dobrih 34 milijonov evrov iz evropske kohezijske politike. Med projekti je šest projektov, ki se bodo izvajali na območju mestne občine, poleg poslovno industrijske cone Cikava so trije projekti načrtovani na področju trajnostne mobilnosti in povezovanja kolesarskih poti med regijami, in sicer Novo mesto–Straža, Novo mesto–Šmarješke Toplice–Škocjan in Trebnje–Mirna Peč–Novo mesto. Med projekti v dogovoru za razvoj regij sta tudi Prostorsko-komunalna ureditev romskega naselja Žabjak-Brezje in novi projekt »urbaNMakerspace«.

Pri slednjem gre za projekt skupnostne delavnice, ki je, kot je pojasnil, nastal ob potrebi, da se v občini poišče prostor za manjša inovativna podjetja. Za to bodo v poslovni stavbi na Novem trgu uredili skupno dobrih 294 m2 pisarniških in razvojnih prostorov. Predvidena investicijska vrednost projekta je nekaj več kot 580.000 evrov, od tega bo iz Evrope in države sofinancirano dobrih 470.000 evrov.

V sklopu rednih investicij se je dotaknil še izgradnje novega parkirišča v Gabrju ter urejanja poslovno industrijske cone Cikava, ki je, kot že zapisano, del dogovora za razvoj regije JV Slovenija, vrednost pa znaša skoraj 3,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj skupaj z državnimi sredstvi prispeval več kot 2,3 milijona evrov.

Bazen in brvi

Med drugim je župan povedal, da je bazenski kompleks v Češči vasi v zaključni fazi projektiranja in tik pred razpisom za izvajalca. Za brv Irča vas so z odločitvijo 25. februarja naročilo za izvedbo oddali skupnima ponudnikoma podjetjema CGP in Freyssinet Adria SI za ponudbeno ceno nekaj več kot 2,1 milijona evrov z DDV. Odločitev bo postala pravnomočna v sredo, 17. marca, nato bodo podpisali še pogodbo.

Objavljeno je tudi javno naročilo za brv Loka-Kandija, predviden rok za oddajo ponudb je bil 19. marec, vendar so ga zaradi kompleksnosti podaljšali do 26. marca.

Izpostavil je še, da Direkcija za infrastrukturo pripravlja razpis za izvajalca tretje faze rekonstrukcije Šmihelske ceste za odsek od križišča na Smrečnikovi ulici do odseka za pokopališče v Šmihelu.

GoNm in čistilna akcija

V drugi polovici oz. konec meseca naj bi znova zaživel sistem za izposojo koles GoNm, kateremu se bo po novem priključila tudi občina Straža s prvo postajo na tamkajšnji avtobusni postaji. 27. marca pa bo čistilna akcija Očistimo sosesko, h kateri, čeprav v omejenem obsegu, vabi vse občane. Letos se jim pri tem poleg novomeške Komunale pridružujejo še Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Razvojni center Novo mesto.

M. Ž.