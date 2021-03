Prva faza prenove letališča letos končana, nadaljevanje do leta 2028

15.3.2021 | 17:15

Letališče Cerklje ob Krki (foto: Arhiv DL)

Del letališča Cerklje ob Krki, pogled iz nadzornega stolpa (foto: M. L.; arhiv DL)

Cerklje ob Krki - Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki so med zadnjimi projekti prvega dela prenove uredili sistem za instrumentalno pristajanje in zgradili gasilsko-reševalni objekt, ki ustreza zahtevam vojaškega letalstva. Prvi del prenove so izvedbeno začeli leta 2009 in ga bodo končali letos. Drugi, predvsem podporni del, pa nameravajo končati do leta 2028.

Vodja programa investicij na letališču Cerklje ob Krki z direktorata za logistiko Jože Lacko je na današnji spletni novinarski konferenci povedal, da bo celotna prenova stala nekaj manj kot 106 milijonov evrov in da bo zavezništvo Nato zanjo prispevalo 72 milijonov evrov.

Prva faza je sicer stala 72,5 milijona evrov. Zavezništvo Nato je zanjo prispevalo 41 milijonov evrov in država oz. ministrstvo za obrambo 31,5 milijona evrov. Pri drugi fazi bo glavnino oz. 31 milijonov evrov prispevalo zavezništvo in 2,2 milijona evrov država. Delež slovenskih izvajalcev bo pri prenovi dosegel 70 odstotkov, ministrstvo za obrambo pa je lokalnim skupnostim ob letališču za sodelovanje in različne infrastrukturne prenove namenilo pet milijonov evrov.

Lacko je navedel, da je prva prenovitvena faza obsegala gradnjo kontrolnega stolpa, ploščadi in helioporta, ureditev ustrezne osvetlitve in namestitev navigacijske ter meteorološke opreme.

Med podpornim delom naložbe so zgradili hangarje, kompleks skladišča goriv, skladišči za vojaško logistično podporo in gasilsko-reševalni objekt. Med infrastrukturnimi projekti je navedel sistem zagotavljanja tehnološke in požarne vode, ureditev telekomunikacijskega omrežja in gradnjo nadomestne ceste Drnovo-Zasap.

Druga prenovitvena faza, ki so jo začeli letos, pa obsega izboljšanje sistema za polnjenje letal z gorivom na letališču, okrepitev zmogljivosti za skladiščenje goriva zunaj letališča, podaljšanje omenjene ceste do obvoznice Drnovo II in izgradnjo oz. izboljšanje vojaških logističnih zmogljivosti.

Lacko je še dodal, da bodo oskrbo z letalskim gorivom, ki ga zdaj vozijo iz pristanišča Koper, izboljšali z vključitvijo v sistem blagovnih rezerv. Končanje druge prenovitvene faze je napovedal za leti 2027 ali 2028.

Zadnje nove pridobitve je predstavil prvi pilot za varnost letenja iz Letalske šole Slovenske vojske, nadporočnik Andrej Hostnik. Po njegovih besedah gre za vzpostavitev zemeljskih navigacijskih naprav na letališču oz. za velik korak pri modernizaciji operativnega letenja in usposabljanja pilotov v zahtevnejših vremenskih pogojih.

Sistem za natančen prilet, ki ga bodo začeli uporabljati v Cerkljah, je sicer v civilnem in vojaškem letalstvu že 90 let nepogrešljiv pripomoček za varno pristajanje zrakoplovov. Omogoča izvedbo nalog v zahtevnejših pogojih oz. brez zunanje vidljivosti in letalskim posadkam varno vrnitev na matično letališče, je še pojasnil Hostnik.

STA