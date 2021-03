Iz stanovanja onemoglega tekla voda

15.3.2021 | 18:10

Ob 12.54 je v ulici Naselje Borisa Kidriča v Metliki tekla voda iz stanovanja večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Metlika so zaprli ventil in posesali vodo iz prostorov ter nudili pomoč onemogli osebi, ki je bila v stanovanju. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so osebo oskrbeli in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju so bili tudi policisti.

Trk pri Dolenjem Kronovem

Ob 16.23 sta na cesti v bližini naselja Dolenje Kronovo, občina Šmarješke Topilce, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine, očistili cestišče, usmerjali promet do prihoda policistov in nudili pomoč vlečni službi. V nesreči ni bilo poškodovanih.

M. K.