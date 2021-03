Padel z drevesa, končal na urgenci

16.3.2021 | 07:00

Včeraj ob 17.35 uri je v naselju Telče, občina Sevnica, občan pri obrezovanju sadnega drevja padel z drevesa. Reševalci NMP Sevnica so občana na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BADOVINAC;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 2;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRAŠNJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2, na izvodu IVANJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Podsremič - nizkonapetostni izvod Koritno med 8. in 13. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Vrhovska vas - nizkonapetostni izvod smer Bušeča vas – Unetič med 8.30 in 12. uro.

M. K.